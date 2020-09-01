捷克議長喊「我是台灣人」　林俊憲：台灣不再是自由世界的孤島

▲捷克參議院議長韋德齊參訪立法院發表演講。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

捷克參議院議長韋德齊1日赴立法院演說，引用美國總統甘迺迪演說「我是一個柏林人」，在演說的最後用中文表達「我是台灣人」，引起現場立委起身鼓掌。對此，民進黨立委林俊憲表示，「台灣，從此不再是自由世界的孤島！」

林俊憲指出，德國在二戰後成為冷戰鐵幕的最前線，其中西柏林四周都被共產陣營的東德包圍，彷彿自由世界的孤島一般，蘇聯為了拔除這個眼中釘，封鎖西柏林四周的道路，希望透過切斷物資讓他們投降，也就是著名的「柏林危機」，後來在美國不間斷的空運以及西柏林人堅持之下，成功度過難關。

林俊憲提到，1963年時任美國總統甘迺迪為了鼓舞西柏林人的士氣，親自飛抵西柏林並發表演說，甘迺迪說「在自由世界，最榮耀的句子是『我是柏林人』，所有自由的人，無論身在何處，都是柏林的公民」，從此「我是柏林人」這句話，成為自由世界反抗專制的精神象徵。

林俊憲提及，長年與中國對抗，台灣就宛如當初的西柏林，是反抗極權的最前線，也是自由世界的孤島，韋德齊議長用中文說出「我是台灣人」，「就是在告訴我們台灣並不孤單，所有自由世界的夥伴都與我們站在一起」。

林俊憲說道，過去數十年來，台灣因為中國處處打壓，少有如此大規模的外交盛事，但從今以後，台灣的外交將走向一個全新方向，不再以邦交與否論友誼，而是以共享的價值為依歸，建立真正互信的夥伴關係。