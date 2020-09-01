未來「混用豬絞肉」都要標示！陳時中：標示不實最重罰400萬

▲陳時中強調，未來市場、攤販一樣要標示來源。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

總統蔡英文宣布開放美豬後，引起不少批評和質疑，衛福部部長陳時中也曾親上火線澄清相關疑問，更直言開放是換「一個台灣在國際上的地位」，但後續到底該如何標示仍沒有確切規範，陳時中也坦言要做示範區。而針對市場「豬絞肉混用」標示，他則直言，就是要標示來源，標示不實最重就是罰400萬。

美豬將於2021年元旦來台，各部會準備作業都在進行中。但外界也直接提出疑惑，「未來台美豬混用是否有標示不易問題？」陳時中強調，會採分層標示，外包商裝上不同產地都要標出來。而針對散裝食品如何標示，他則表示，還需要時間討論，會做示範區。

請繼續往下閱讀...

陳時中今下午出席「銀響力新聞獎」活動，到場時也持續回應美豬問題，針對未來要怎麼確定小吃攤拿到的產地資訊是正確的？他則說，未來可以提供貼紙、掛牌等，要求源頭要提供清楚。媒體再追問「如果是絞肉混了很多肉呢？」他也強調，如果肉品都來自同一個地方，就標示一個地方，但如果有很多來源，就都要標示出來。

另外，日本跟韓國針對食品標示不清罰則都較重，台灣未來是否會加重相關罰則？陳時中也坦言，所有規定隨時都有檢討必要，但目前先照現行法規執行看看。而針對未來是否有足夠的稽查頻率和人力？他則表示，現在已經請食藥署擬定之後相關的查驗計畫，不管是從源頭或是市場標示，都要有清楚的規範。