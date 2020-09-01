　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣新冠死亡第一例彰化白牌司機　鹿港地藏王廟特設蓮位超渡

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼鹿港地藏王廟。（圖／記者唐詠絮攝）

▲鹿港地藏王廟超度新冠肺炎死亡。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

今年因為新冠肺炎疫情面臨嚴峻的考驗，全球至今已有84萬餘人確診死亡，彰化有台灣第一例白牌司機死亡個案，鹿港地藏王廟中元普渡法會特地設置3座蓮位，超渡全世界各地因為新冠肺炎罹難的往生者，希望祂們都能遠離病痛，慈悲之心令人動容。

▲▼鹿港地藏王廟。（圖／記者唐詠絮攝）

請繼續往下閱讀...

▲鹿港地藏王廟放水燈祭水靈。

鹿港地藏王廟創建於清康熙2年（西元1663年），歷史悠久，是彰化縣定古蹟，每年農曆7月13日至15日做3天法會，15年來放水燈、祭水靈、做超度法會功德，每年都有超過萬人參與，盛況空前，今年也因應社交距離，進入信眾一律戴口罩，誦經團在廟埕辦理，而參與超度的信眾則在室內舉行。

▲▼鹿港地藏王廟。（圖／記者唐詠絮攝）

▲鹿港地藏王廟誦經。

總幹事林慧娟表示，除了超拔祖先以外，廟方也受理超度嬰靈，更在蓮位前貼心的放置溜滑梯及奶粉等等嬰兒用品；今年名婦人因為家人的關係，一次超度12位嬰靈。

▲▼鹿港地藏王廟。（圖／記者唐詠絮攝）

▲鹿港地藏王廟為嬰靈準備溜滑梯。

林慧娟表示，今年有別於往年，有1名陸配的父母入住在方艙醫院，人無法回到家鄉武漢探親，向菩薩擲筊，獲得3聖筊，果真家人後來平安健康出院，決定「超度武漢動物靈」參加中元普度，捐白米做功德。

▲▼鹿港地藏王廟。（圖／記者唐詠絮攝）

▲超度武漢動物靈。

林慧娟表示，全球因為新冠肺炎疫情死亡的民眾，廟方決定也為彰化白牌司機及台灣因確診的分別設立蓮位誦經超度，祈求疫情能盡速遠離，也願往生者都能離苦得樂，一路好走。

口碑推爆的「積雪草小金瓶」兩罐980元！像熨斗一樣撫紋超有感

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
LIVE／高雄少女66hrs驚魂！　分局長說明案情
快訊／囚禁高雄少女　羅姓保全被押送警局：我跟她道過歉了
尷尬！林佳龍、徐國勇西門町宣布交通大執法　路口2車秒追撞
快訊／台61線砂石車碰撞工程車！　1人當場身亡
疑媽媽孕期吃生魚片　女嬰剛出生即染李斯特菌
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

未來「混用豬絞肉」都要標示！陳時中：標示不實最重罰400萬

布拉格市長遊動物園「北區副指揮官到場」　捷克參訪團今傍晚二次採檢

林佳龍曝當年頒布台中「瘦肉精零檢出」原因　今指地方應遵循中央

1歲女罹肝腫瘤14公分！206天以院為家10次化療　母激動哭喊：可以畢業了

政大校長郭明政「衣不蔽體」失言道歉 學生會不買帳：拿出誠意

「以為是海嘯！」他台南捕捉震撼一幕：雷陣雨洗淨塵埃　網讚爆了

台灣新冠死亡第一例彰化白牌司機　鹿港地藏王廟特設蓮位超渡

國台辦批防疫漏洞！　陳時中酸：大陸也不是信用特別好的單位

普林斯頓國小「學雜費41萬」是謠言！校長急澄清：一學期5.5萬

育達變「普林斯頓」國小部1學期41萬僅1人註冊　教團：策略錯誤

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

「誰在監視我」無法消失的注目感　從社工師眼中看你不了解的思覺失調

《以家人之名》子秋的心結尖尖來解　凌霄公開戀情「大舅子」等著篡位

「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！　4天沒回家...妻竟刪LINE重要對話

阿伯從車格拖整台機車擺紅線！　掉包過程全錄...網怒：應該提告

蔡恩雨翻唱任然情歌《飛鳥和蟬》　不再電音風！溫柔嗓音撫慰網心

未來「混用豬絞肉」都要標示！陳時中：標示不實最重罰400萬

布拉格市長遊動物園「北區副指揮官到場」　捷克參訪團今傍晚二次採檢

林佳龍曝當年頒布台中「瘦肉精零檢出」原因　今指地方應遵循中央

1歲女罹肝腫瘤14公分！206天以院為家10次化療　母激動哭喊：可以畢業了

政大校長郭明政「衣不蔽體」失言道歉 學生會不買帳：拿出誠意

「以為是海嘯！」他台南捕捉震撼一幕：雷陣雨洗淨塵埃　網讚爆了

台灣新冠死亡第一例彰化白牌司機　鹿港地藏王廟特設蓮位超渡

國台辦批防疫漏洞！　陳時中酸：大陸也不是信用特別好的單位

普林斯頓國小「學雜費41萬」是謠言！校長急澄清：一學期5.5萬

育達變「普林斯頓」國小部1學期41萬僅1人註冊　教團：策略錯誤

未來「混用豬絞肉」都要標示！陳時中：標示不實最重罰400萬

李超「強化心理」歸功江國豪　球速升12公里盼追上旅美前輩

本尊面前「神模仿」炎亞綸！郭子乾20年模仿超過500人

盧男「帶手機逛街耍警察」　警追30隻監視器找到「關鍵天眼」

亞馬遜成大客戶！用賓士電動車送貨預計年底啟用

立院新會期報到！陳歐珀蟬聯冠軍　葉毓蘭居次、曾銘宗第三

布拉格市長遊動物園「北區副指揮官到場」　捷克參訪團今傍晚二次採檢

跳過第三階段試驗疫苗就上市　WHO：副作用將一發不可收拾

8月PMI升至56％　中經院：為疫情爆發以來首度達擴張水準

林佳龍曝當年頒布台中「瘦肉精零檢出」原因　今指地方應遵循中央

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

生活熱門新聞

9/1起交通大執法1個月！　台大教授：大家小心了

普林思頓國小招生！開學僅1人註冊

梅莎登今年風王！北北基大雨特報　海神最快今接力生成

好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退！母子1理由強辯

育達改名「普林思頓」僅收到1名小學生

加油70元「給1千卻找830」　她轟：手法太粗糙

是你嗎？9月份「最帶衰生肖Top3」出爐　專家：84年次小病纏身

警衛拒收餐點　嗆外送員「不拿走就丟掉」

快訊／雨區擴大！北北基桃大雨特報

「日花3hrs開車通勤」一連5年　網勸停

1300人搶應徵！館長「台中健身房」引暴動

飯糰包到一半！阿姨狂罵「這樣有毒啊」

剝蝦行為感動12年　老公一句話秒崩潰

髮型師揭「毛躁」謎團　3招秒變柔順光亮

更多熱門

相關新聞

國台辦批防疫漏洞　陳時中再回嗆！

國台辦批防疫漏洞　陳時中再回嗆！

上海連續3週驗出來自台灣的新冠肺炎病例，大陸國台辦藉此稱台灣防疫有漏洞、風險，奉勸民進黨負起責任。陳時中今早直接回嗆「有沒有漏洞大家心知肚明。」下午出席活動時，再度被問「大陸這樣是否傷害台灣防疫的國際地位？」他再度直言「中國大陸也不是信用特別好的單位。」

國台辦稱台灣防疫有漏洞　陳時中11個字開嗆

國台辦稱台灣防疫有漏洞　陳時中11個字開嗆

南韓新冠確診破2萬大關！多宗群聚感染同時引爆

南韓新冠確診破2萬大關！多宗群聚感染同時引爆

中俄新冠疫苗「含這成分」科學家質疑是否有效

中俄新冠疫苗「含這成分」科學家質疑是否有效

印度前總統穆克吉染疫辭世　享壽84歲

印度前總統穆克吉染疫辭世　享壽84歲

關鍵字：

鹿港地藏王廟新冠肺炎白牌司機

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／高雄少女密室現場曝光！失聯66hrs　只有1隻鯊魚玩偶陪伴

快訊／高雄少女找到了

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

即／高雄少女「藏在密室夾層」

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

高雄少女案　全台出動200警力

疑帶走高雄少女！保全界李宗瑞曝光

高雄少女失聯66hrs「早有警覺」

高雄少女藏身「保全李宗瑞母親家」！2人一併帶回

同台孫安佐「刺青男」是饒舌歌手

茵聲關美肌真面目罕見現形！

9/1起交通大執法1個月！　台大教授：大家小心了

高雄少女失蹤！警出動4車埋伏…查扣神秘文件

「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！妻刪Line對話

更多

最夯影音

更多
「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播
感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面