台灣新冠死亡第一例彰化白牌司機　鹿港地藏王廟特設蓮位超渡

▲鹿港地藏王廟超度新冠肺炎死亡。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

今年因為新冠肺炎疫情面臨嚴峻的考驗，全球至今已有84萬餘人確診死亡，彰化有台灣第一例白牌司機死亡個案，鹿港地藏王廟中元普渡法會特地設置3座蓮位，超渡全世界各地因為新冠肺炎罹難的往生者，希望祂們都能遠離病痛，慈悲之心令人動容。

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▲鹿港地藏王廟放水燈祭水靈。

鹿港地藏王廟創建於清康熙2年（西元1663年），歷史悠久，是彰化縣定古蹟，每年農曆7月13日至15日做3天法會，15年來放水燈、祭水靈、做超度法會功德，每年都有超過萬人參與，盛況空前，今年也因應社交距離，進入信眾一律戴口罩，誦經團在廟埕辦理，而參與超度的信眾則在室內舉行。

▲鹿港地藏王廟誦經。

總幹事林慧娟表示，除了超拔祖先以外，廟方也受理超度嬰靈，更在蓮位前貼心的放置溜滑梯及奶粉等等嬰兒用品；今年名婦人因為家人的關係，一次超度12位嬰靈。

▲鹿港地藏王廟為嬰靈準備溜滑梯。

林慧娟表示，今年有別於往年，有1名陸配的父母入住在方艙醫院，人無法回到家鄉武漢探親，向菩薩擲筊，獲得3聖筊，果真家人後來平安健康出院，決定「超度武漢動物靈」參加中元普度，捐白米做功德。

▲超度武漢動物靈。

林慧娟表示，全球因為新冠肺炎疫情死亡的民眾，廟方決定也為彰化白牌司機及台灣因確診的分別設立蓮位誦經超度，祈求疫情能盡速遠離，也願往生者都能離苦得樂，一路好走。

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