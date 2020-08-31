海神將生成「2-3天後變大颱風」　專家警告：和梅莎一樣又強又大

▲熱帶性低氣壓TD12生成，未來將成第10號颱風「海神」。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉絲團）

記者賴文萱／台北報導

颱風大接力！關島北方海面下午2點有一熱帶性低氣壓生成，未來24小時有望發展成今年第10號颱風海神。天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」表示，海神颱風即將形成，2-3後也會是個大颱風；天氣風險則指出，今年難得的兩顆大物（準）颱風並存在洋面上，和梅莎一樣，海神颱風在預報中也會發展為又強又大的颱風。

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」表示，海神颱風即將形成，位於關島北方海面，兩三天後也會是個大颱風，預估會北轉，周末直衝日本、朝鮮半島。論壇也指出，梅莎跟海神各自有導引力量，不會產生「藤原（雙颱）效應」哦。

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▲熱帶性低氣壓TD12生成，未來將成第10號颱風「海神」。（圖／取自「天氣風險WeatherRisk」粉絲專頁）

天氣風險指出，今年難得的兩顆大物（準）颱風並存在洋面上！太平洋高壓位在退縮的周期，遠洋又悄悄的冒出了一顆熱帶性低氣壓，在未來24小時內有機會發展為第10號颱風「海神」；和梅莎一樣，海神颱風在預報中也會發展為又強又大的颱風，在周末會對日本產生威脅。

▲海神颱風最快明生成，預期周末將影響日本。（圖／中央氣象局）

氣象預報員李孟軒表示，關島海面下午2點有一熱帶性低氣壓生成，目前距離台灣東邊約2500公里之遠，未來路徑將往西北前進，近期移動不會太快，預計周五開始才會明顯往北，朝日本方向移動。

由於日本已對此熱帶低壓發烈風警報，未來24小時有望發展成今年第10號颱風海神，氣象局表示，預期對台灣沒有影響。

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