縱火燒死電眼按摩妹！狠男辯：想嚇嚇她…遭判無期徒刑

▲案發當時蘇男提著2桶汽油衝到按摩店內。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳羿妏／新北報導

51歲蘇姓男子愛上22歲越南籍已婚黃姓按摩師，但因為感情、金錢糾紛，蘇男今年2月17日凌晨提著2桶汽油，前往蘆洲按摩館，朝黃女潑油點火，讓黃女當場燒成焦屍。對此，新北地院依殺人罪，將蘇男判無期徒刑，可上訴。

回顧整起案情，黃女2018年2月、8月時以探親名義來台，結婚後取得長期居留證後，與丈夫同住在樹林區一處大廈，並在蘆洲中華路上一間曾被警方盯上的色情養生按摩館上班；黃女長相清秀貌美，有著一雙勾人電眼，蘇男到店內多次消費後，戀上「16號」按摩師黃女，兩人互動相當密切，但進一步交往後，卻因黃女坦承已婚身分、金錢糾紛，雙方鬧翻。

▲22歲黃女長相清秀貌美，有著一雙勾人電眼。（圖／記者陳豐德翻攝）

今年1月16日下午1時許，蘇男在黃女租屋處外埋伏堵人，打算討回黃女拿走的錢，他見黃女不打算從電梯走出，竟強行將對方拉出，過程中反被鑰匙劃手部，雙方因而鬧上警局；事後，黃女對蘇男提告傷害、妨害自由等罪，蘇男則提告傷害、竊盜。

事隔1個月，蘇男2月17日凌晨提著2桶汽油進入按摩店，進門就向店員表示「我要找16號！」正當店員打電話通知時，他竟朝店員潑灑一身汽油，隨後亮出打火機恐嚇「帶我上樓，不然我就點火」。而蘇男走上2樓找到黃女，直接朝黃女潑灑汽油並點火，目睹黃女燒成火球後，隨即逃逸，不到2分鐘的時間，讓一條年輕性命香消玉殞。

▲蘇男將黃女從電梯拉出 。（圖／記者陳以昇翻攝）



對此，蘇男審理時坦承曾堵人、與黃女發生口角，但否認縱火，辯稱當時只是「想嚇嚇黃女」才會放火，強調自己沒有殺人犯意；法官調查，據火場鑑定報告顯示為「人為縱火」，再加上現場證人說詞，不採信蘇男說詞。

新北地院認為，蘇男犯案行徑殘忍，且至今仍未與黃女家屬達成和解，審酌後依殺人罪判蘇男無期徒刑。