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小姐妹鬼月睡覺聽到「古代聲音」　她一看狂奔回房：在我們床邊了

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《新暫時停止呼吸》。（圖／翻攝YouTube）

▲《新暫時停止呼吸》中鬼娶親的橋段讓很多人忘不了。（圖／翻攝YouTube）

記者陳俊宏／綜合報導

「慶幸還好我沒看貓眼…」一名女網友分享朋友姐妹倆農曆7月睡覺時聽到的恐怖聲音，「事隔這麼多年，這是我到現在都還沒辦法用科學去解釋，也不知道掀開棉被會看到什麼…」許多人看完都直呼想到港片《新暫時停止呼吸》中鬼娶親的橋段。

原PO近日在「靈異公社」臉書社團轉述朋友的經歷，引發討論。家住台北的當事人表示，故事是發生在她小學6年級暑假鬼門開時，那天大約凌晨2、3時，她和姐姐躺在上下舖的床上聊天，突然同時聽到樓下有敲鑼聲，「起初我們不以為意，想說是哪個白癡喝醉在敲鑼打鼓。但漸漸我們覺得不太對勁的是，伴隨著忽大忽小的呢喃聲，『夜半鐘聲，小心火燭』。」

請繼續往下閱讀...

「驚！我腦海不斷重複這不是古代才會聽到的聲音嗎？此時，我那膽小的姐姐早已躲進棉被裡死都不說話了。」當事人回憶，「任我怎麼問她有沒有聽到什麼聲音，她都不回我」，她決定下床去一探究竟；姐姐在她爬下樓梯時終於開口，用顫抖的聲音「妳不要去。」

「這是不是就表示不是只有我覺得很詭異了？」當事人指出，她們房間是在很長的走廊最底端，她一步一腳慢慢往大門方向走去，此時，神桌上的紅光在黑暗的客廳中，顯得氣氛詭譎，漸漸那聲音進了樓下大門，「我家那時是在4樓，是只有樓梯的老舊公寓，那聲音伴隨著敲鑼聲，就這樣一步一步往上。」

▼當事人分享睡覺時聽到的恐怖聲音。（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels）

▲房間，床（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

當事人說，此時她已走到門口，把耳朵慢慢靠到門上，「由於我其實也有點害怕，所以完全不敢看貓眼，但也慶幸還好我沒看貓眼，因為接下來發生的事，讓我嚇得三步併兩步跑回房間。」

當事人表示，她把耳朵靠上門邊聽外面的聲音，「那個聲音就這樣2樓‥3樓，我心想完了！它就快要到4樓了！但是忽然沒聲音了。心裡正想鬆口氣時，突然耳邊傳來『嘻嘻…鏘』的一聲，『夜半鐘聲，小心火燭』…」

「我靠了一聲！直衝回房間！就跳上上舖，很驚恐地蓋上棉被。」當事人指出，姐姐被她舉動嚇得一直問「聽到什麼了」，「我一直叫她閉嘴，此時那個聲音竟然就這樣穿過我家大門，離我們房間越來越近，已經到房門口了！在我們床邊了！」

當事人說，當下敲鑼打鼓聲搭配著小聲鬼娶親的音樂，她和姐姐始終不敢翻開棉被，就這樣過一陣後，聲音越來越小、漸漸遠離，她們也呈現緊縮的姿勢睡著；隔天，她問爸媽和鄰居晚上有沒有聽到什麼聲音，但他們大人一概都說沒有，「事隔這麼多年，這是我到現在都還沒辦法用科學去解釋，也不知道掀開棉被會看到什麼…」

《新暫時停止呼吸》。（圖／翻攝YouTube）

▲▼《新暫時停止呼吸》片段中，儘管「蔗姑」拚命唸咒語，她和「念英」依舊被紅白兩方的鬼娶親帶走。（圖／翻攝YouTube）

《新暫時停止呼吸》。（圖／翻攝YouTube）

對此，轉述當事人說法的網友回應其他人的問題表示，「這是我朋友的經歷，我覺得可信度很高，就是因為不是只有她聽到，是她們姊妹倆同時聽到，嚇死人。」

其他網友紛紛留言，「害我想起新暫時停止呼吸那一段」、「前幾天晚上看到重播，那個配樂真的恐怖，但是是林正英的戲，還是硬著頭皮看完」、「看完滿腦子都是鬼娶親（暫時停止呼吸）的畫面。」

《新暫時停止呼吸》1992年8月8日上映，儘管已經過了28年，但不少網友還是覺得很恐怖。片中飾演「蔗姑」的吳君如和飾演「念英」的譚凱欣，在山區遇到鬼娶親，蔗姑說「等一等，荒山野嶺怎麼會有梅干菜蒸豬肉呢？不好！碰上不乾不淨的東西，不要怕！把眼睛閉上，這是幻覺，很快就會過去了。」

不過，儘管蔗姑拚命唸咒語，她和念英依舊被紅白兩方的鬼娶親帶走，蔗姑卡在棺材內，念英則在花轎內。鬼魂一路衝向大海，想要帶走兩人的性命。蔗姑後來用佛珠反擊，消滅絕大多數的鬼魂，僅讓其中一名女鬼重傷逃走。

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