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蔡英文開寬美豬牛後　美亞太助卿與蕭美琴、王美花展開經貿研討

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▲▼駐美代表蕭美琴日前赴美時，與美國東亞暨太平洋事務助理國務卿David Stilwell會晤。（圖／美國駐台代表處臉書）

▲駐美代表蕭美琴日前赴美時，與美國東亞暨太平洋事務助理國務卿David Stilwell會晤。（圖／美國駐台代表處臉書）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文日前宣告放寬美豬、美牛進口，美國「傳統基金會」於台北時間1日舉辦線上美台經濟合作展望（U.S.-Taiwan Economic Cooperation: Looking Ahead）研討會，亞太助理國務卿史達偉（ David Stilwell ）罕見公開與我駐美代表蕭美琴、經濟部長王美花，就台美經貿合作展開對話。

在美中貿易與疫情的衝擊下，全球供應鏈正在重組，蔡英文認為不能錯失良機，台灣不能沒有角色；所以，她認為如果能在美豬、美牛的議題上，跨出關鍵的一步，將是台美經濟全方位合作的重要起點，「未來我們的經貿戰略，可以更靈活、更有力地展開」。

在蔡英文宣布放寬美豬、美牛進口後，美國華府智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation），將於1日舉行線上座談，除了由蕭美琴擔任引言人外，備受關注的就是，罕見與台灣政府官員公開亮相的美國亞太助理國務卿史達偉（ David Stilwell ），將與我國經濟部長王美花，展開台美經貿對話。

▼David R. Stilwell將與經濟部長王美花展開台美經貿對話。（圖／美國傳統基金會臉書）

▲▼David R. Stilwell將與經濟部長王美花展開台美經貿對話。（圖／美國傳統基金會臉書）

美國國務院亞太助卿在美國亞太政策的擘劃及執行上扮演重要角色。史達偉自2019年6月上任以來，曾多次出席美國國會聽證會、智庫研討會，或在接受專訪時公開重申《台灣關係法》，並表達對台灣的堅定支持。

蔡英文在520就職典禮期間，總統府播放世界各地友人祝賀影片中，就有史達偉，他當時在影片中指出，「台灣是美國第十大貿易夥伴，也是美國國際學生第七大來源，這都證實了美台強健的夥伴關係。」

史達偉甚至在影片中表示，在這次的新冠疫情中，台灣又再次證明自己，全世界欠台灣一份情，台灣不但即早警示疫情，在防疫措施中樹立透明化治理的模範，且高度尊重基本人權，同時台灣也站出來馳援他國，美國也是受惠者之一，美國將持續努力讓台灣的聲音被世界聽到。

事實上，蕭美琴在7月24日上任駐美代表時，3天後就赴美國國務院與史達偉會晤；當時，國務院東亞局還高調透過推文表示，歡迎她到美國帶領駐美代表處，並強調美台關係目前是史上最強健。

▼經濟部長王美花。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼鄧振中政務委員,經濟部王美花部長,衛福部陳時中部長,農委會陳吉仲主委出席行政院記者會。（圖／記者黃克翔攝）

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