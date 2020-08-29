酒醉男偷摸女大生被罵...卻賞她一大巴掌！　下秒被「警察壓地」秒變超乖俗仔

▲一名男子猥褻女大生，還動手打人。（圖／翻攝自荔枝新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

南京一名女大學生26日晚間在一家自助餐店遭一名男客人偷摸，當場喝斥對方，沒想到男子竟然惱羞成怒，出手打了一巴掌，就想要離開現場。所幸，正義沒有遲到，男子之後被壓制在地，下場讓網友大呼「好療癒！」

綜合陸媒報導，江寧區一間自助餐廳內，一名男子酒後取餐時，對前方一名女大生進行猥褻，在遭到斥責之後，竟然一腳踢過去，之後更結實賞了對方一大巴掌，周邊人士見狀趕緊前去拉開他。

該名男子被拉開後，還持續想向女大生撲過去，並且不斷推擠人群。這時在現場的交警王曦一個抱摔，直接將男子制服在地，並且對著他大喊「我就是警察」。之後派出所民警也趕到現場，進行了處理。

▲男子最後被警察壓制在地，一動也不敢動。（圖／翻攝自荔枝新聞，下同）

王曦表示，只想告訴那個小姑娘，當她受到危害時，一定會有人站出來幫助她的，讓她對這個社會保有一份赤子之心和相信之情。江寧公安27日通報，32歲男子鄭某（內蒙古人）因涉嫌犯罪已被刑事拘留。



看了新聞之後，許多網友留言「仗著自己喝多了為所欲為，一聽到員警二字就開始裝死了。某些男人果然是欺軟怕硬的好手」、「 員警叔叔太棒了，這種猥瑣男就應該給他一個教訓」、「猥褻女生還毆打[疑問]無恥到家了」、「看到結局我安心了」、「一聽是員警立馬老老實實的」、「猥褻加毆打 建議割屌後死刑」。



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