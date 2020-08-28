快訊／讚賞蔡英文開放美豬牛　台北美國商會：BTA符合美台最大利益

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文28日宣布將開放美豬美牛進口台灣。對此，台北美國商會（AmCham Taipei）表示高度讚賞，肯定蔡政府跟進國際標準並採用科學方法，讓這一懸宕多年的問題得以解決。

有關於美國牛肉和豬肉進口的議題，蔡英文28日下午在總統府發表談話指出，經過這幾年的謹慎評估，她已經責成相關部門，在保障國民健康的前提下，依據科學證據、國際標準，訂定進口豬肉萊克多巴胺安全容許值，以及放寬30月齡以上的美國牛肉進口。

▲總統蔡英文於總統府敞廳發表談話。（圖／記者李毓康攝）

台北美國商會隨後也發布新聞稿表示，希望台灣決定開放美豬美牛後，能讓美國政府針對雙邊貿易協定談判做出積極回應。在日前通過的《台北法案》中，美國國會強烈表明了對台灣的支持，台灣在處理新冠肺炎上的優秀表現以及向美國捐贈防護裝備的行為，獲得了美國的廣泛關注及肯定。

台北美國商會表示，出於戰略和經濟方面考量，簽署台美雙邊貿易協定（BTA）符合美國和台灣的最大利益。在世界經濟動蕩的這段時期內，簽署貿易協定將強化雙方之間的貿易聯繫，同時也能進一步確保印太地區和平與穩定，這都是雙方的共同目標。





▲總統蔡英文日前接見「台北市美國商會」會長金奇偉。（圖／總統府提供）