手腳中彈前最後重訓！館長PO片「火車便當最佳輔助訓練」　萬名粉絲淚洗版

▲館長示範舉重寬拉。（圖／翻攝自臉書／飆捍）

記者周亭瑋／綜合報導

館長陳之漢28日凌晨2時許遭人槍擊，命中右手及右大腿，目前無生命危險，而23歲劉姓兇嫌正接受偵訊。從臉書上可見，館長被攻擊前，還直播示範舉重練寬拉，還幽默說是「火車便當最佳輔助訓練！」

還原事發經過，館長凌晨2點20分在成吉思汗健身俱樂部林口旗艦店門口，被埋伏的劉男近距離連開3槍，其中1槍貫穿右手臂再擊中右大腿，另2彈則卡腿內。

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而身旁員工立即幫他處理傷口，另一位開臉書直播，而館長則在鏡頭前不斷哀嚎，強忍疼痛說，若是他這次不幸死亡，希望網友可以傳承他的精神，並好好照顧他的家人。

▲館長28日凌晨在林口館遭人槍擊。（圖／翻攝自臉書／飆捍）

從臉書可見，7小時前館長PO影片教大家，270公斤的舉重寬拉，專注的他在示範過程中脹紅了臉，還下幽默註解，「火車便當最佳輔助訓練。」

影片超過1.1萬人按讚，廣大網友也湧入留言，「才剛健身完，怎麼會出這種事？沒人陪在阿館身邊嗎？看了好難過」、「館大平安，我們等你回來」、「270公斤拉完就中了」、「一定有藏鏡人」、「感覺教訓意味濃厚，專挑手腳打」、「阿館加油」、「館長加油，這個世界不能沒有你，更不能少了你」。