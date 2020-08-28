影／台灣最強男人館長！海陸出身40秒KO涼山特勤　中3槍躺血泊直播：若死幫顧妻小

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館長陳之漢28日深夜遭開3槍，引發社會震驚。回顧館長陳之漢成名之路，他身為成吉思汗健身俱樂部館長，除了常在臉書、Youtube上介紹健身觀念，也熱衷評論時事，霸氣風格獲得粉絲推崇，臉書有121萬人按讚。隨著館長走紅，過去他的海軍陸戰隊職業軍人身分也隨之曝光，退伍後投身格鬥，連奪國內搏擊散打比賽三冠王，更在40秒KO過涼山特種部隊。

▲館長陳之漢是健身界和直播界名人，熱心公益、好評論時事。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

館長原名陳思翰，後改名陳之漢，現年40歲，住在新北市林口區，身高180公分、體重115公斤，和妻子育有一女一子，是連鎖健身房成吉思汗健身館的創辦人兼執行長，臉書粉絲專頁用的是綽號「飆捍」，在妙禪事件中自封法號是「博啟天尊」。

陳之漢出身於單親家庭，小時候常遭同學毆打、霸凌，15歲便出社會養家，高中補校畢業後投身軍旅，因生活拮据加入志願役，擔任海軍陸戰隊66旅下士班長、中士副排長，期間碰上921大地震，他跟著部隊在台中救災，用圓鍬跟臉盆挖出一具具屍體，每天除了睡覺就是持續開挖，長官一句「救災視同作戰，敢逃就法辦」，這一段經歷讓他難忘。

▲「館長」2014年參加街舞奧運世界盃表演賽壓制對手。（圖／翻攝Youtube／三稜鏡）

在軍中待了3年6個月，有感於部隊受長官不平等待遇而退伍，之後陸續當過送貨員、搬運工，還曾投身黑社會，經營討債公司、特種行業為生，手下小弟無數，但經濟狀況始終不穩定，直到接觸武術，才真正改頭換面。

退伍後，館長開始接觸格鬥與搏擊，師承台灣「搏擊總師」畢經隆、許志明等名家，經年累月的重量訓練下培養出壯碩體格、肌肉分明。2008年他28歲，開始參加各種技擊運動競賽，馬上大放異彩，奪下無限量級全國搏擊散打三冠王，保持不敗記錄；亦曾在40秒之內KO台灣最強的特種部隊，被稱為「涼山上住著一群鬼」的涼山特勤。

館長在格鬥舞台上留下輝煌紀錄，同時感嘆台灣武術和健美界缺乏資源，經過多年規劃，2014年斥資數千萬元開設現代化健身俱樂部，結合健身、有氧、體適能、現代武術的綜合館場，取名為「成吉思汗」。

▲「館長」過去是海軍陸戰隊成員。（圖／翻攝飆捍臉書）

陳之漢敢說敢罵性格深受粉絲喜愛，臉書專頁有近121萬粉絲追蹤，堪稱一線網路名人。不過人紅是非多，2017年時他多次在直播中爆粗口、飆國罵，遭民眾檢舉引發熱烈討論，「iWIN網路內容防護機構」點名此舉違反《兒童及少年福利與權益保障法》，頻頻登上媒體版面。

▼館長凌晨中槍直接躺在血泊中開直播。（圖／翻攝飆漢臉書）