「陽明交大」明年合併！實體課程限16週結束　最快12月31日放寒假

▲國立陽明大學。（圖／記者徐斌慎攝）



記者邱茀濱／綜合報導

陽明大學、交通大學將於110年2月1日合併為「國立陽明交通大學」。受到新冠肺炎的影響，兩校規畫109學年度第一學期，18週的課程中強制兩週採「遠距教學」，實體課程則限制在16週完成，意即學生們在12月31日就可以開始放寒假。

陽明大學、交通大學合併案努力了20年，7月30日在行政院通過後，教育部函覆2校明年2月1日起合併為「國立陽明交通大學」。新校長遴選作業也會在一個月內開始，共21名遴選委員中，3名由教育部指派，另9名則由2校推派。

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2校合併後，學生估計會有1萬7,000人，教師1,400人，校地139公頃，初期隸屬於19個學院，此外有6個新設研究中心、1個附設醫院，共分布於9個校區。合併後雙方學術互補、學術領域更多元。

據《聯合報》報導，陽明教務長周穎政表示，受新冠疫情影響，歐美國家大學已全面採取「混和教學法」（hybrid），就是部分學生在教室聽課，其餘例如海外學生或居檢學生則使用同步線上課程，「台灣雖然防疫成功，反而在數位教學落後他國。」

報導稱，周穎政透露，2校規劃109年度第一學期（9月開學），全面強制2週「遠距教學」，不僅讓師長提升數位教學的能力，也能為「後疫情時代」做準備。目前，2校實體課程改為16週要做結尾，等於是學生們最快能在12月31日放寒假，明年初放完3天元旦連假後，1月4日至15日則採「彈性補充教學」。

▲國立交通大學。（圖／ETtoday資料照）



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