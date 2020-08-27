一年賭資406億！高雄透天豪宅藏線上博奕　警抓13人嘆：10輩子賺不到　

▲警破獲地下博奕公司逮13嫌，一年下注的賭資竟高達406億 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一棟透天豪宅有高級車出入，而且進出的份子複雜，引起警方高度重視，又恰巧有相關情資指出透天豪宅當中藏身不法賭博網站，所以警方申請搜索票之後進入查緝，當場查獲13人之外，還有查扣電腦主機等贓物，警方表示這個不法賭博網站，光是一年下注的賭資竟高達406億，讓員警私下表示：「賺十輩子都賺不到那麼多」。

本分局偵查隊於日前接獲情資，在本轄前金區有一處透天豪宅時常有高級車輛出入，且身分不詳男女進出該民宅。案經本分局與刑警大隊科技偵查隊組成專案小組，經多方查訪、蒐證後，報請臺灣高雄地方檢察署指揮偵辦，而這次警方總共抓了13個人之外，還共查扣電腦主機8台、螢幕16台、行動電話64具、路由器、分享器、監視器主機及相關鏡頭組各1組、相關帳冊資料及新臺幣15萬9400元等物。

▲警破獲地下博奕公司逮13嫌 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲該地下博奕公司一年經手的下注賭資達406億 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

經過查緝之後發現，這個機房以一名許姓男子為首，從去年6月開始籌備，並聘請12個人為員工，在同年8月起在前金區該民宅內，分工經營網路賭博機房，主要經營對象為中國大陸人民，其賭博網站經營彩票簽注遊戲，提供不特定人進行網路簽賭，機房內除架設電腦設備及網路提供賭博網站外，更協助開放賭客權限、擔任線上客服人員，協助賭客賭資兌換儲值的工作，警方表示這間「娛樂博奕網站公司」簽賭網站自去年8月起營運至今，下注金額約人民幣95億(約台幣406億元)。



