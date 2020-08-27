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PO合照祝福黃捷　王婉諭：我不會離開…留下來才有改變可能

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▲▼王婉諭、黃捷。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

▲王婉諭、黃捷。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市議員黃捷不滿妹妹黃蓉淪人頭黨員，決定退出時代力量。對此，時代力量立委王婉諭第一時間表示遺憾，並強調自己不會退黨，留下來才有改變的可能。

王婉諭26日深夜在臉書表示，「今晚，又一位夥伴的離開，此時此刻的我，有著滿滿的遺憾和惋惜」，縱然在這個風雨飄搖的時刻，從沒有一刻想過要放棄，就像自己在努力倡議與推動的許多議題一樣，「我知道，很難！」但只要多一點努力，就有多一個變得更好的可能，留下來、面對它，才有改變的可能。

王婉諭指出，只要咬緊牙關走過陰霾、找出方向，就能突破困境，「我會繼續留在這裡努力。我知道今天我能夠進入立法院，是因為身上背負著一百多萬位選民的期待，也清楚我該擔起的責任。我還有很多事想要做，還想要給我們的下一代一個更好的台灣」。

「我不會離開」，王婉諭強調，在立院工作的這些期間，更看見、也更加深信，時代力量所堅持的價值，以及其存在的必要性，對於離開的夥伴，仍會選擇祝福，希望在未來改革的路上還有相遇的時刻；而繼續留下來堅守時力的夥伴們，除了感謝，還要致上最深的敬意，「因為有你們，在這條艱辛的路上我們能夠相互扶持，共創一個令人值得期待的未來。加油，我們一起加油」。

時代力量25日起進行決策委員改選投票，黃捷的妹妹黃蓉卻傳「被投票」爭議。黃捷26日在臉書發文為妹妹抱屈，指選舉過程充滿爭議，妹妹入黨申請除了發生「被投票」的問題，也被擱置2個月拒絕入黨，黨中央出面說明是網站系統發生錯誤，雖然道歉了，但在敏感的選舉期間發生錯誤很不應該，影響選舉的公信度。

「如果連黨內選舉都不盡公平，黨內民主早已蕩然無存。黨拒絕讓這些願意再給時力機會的人加入，其實早就是拒絕改革，也拒絕我了。」黃捷表示，退出決策委員改選，也退出時代力量，未來以無黨籍身份在鳳山繼續深耕。

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