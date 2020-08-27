深色越睡越窮！5大職業別「必選床單顏色」曝光　專家：財運跟著旺爆了

▲命理老師認為，深色、飽和度較高的床單，容易讓人精神緊張。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

你的床單是什麼顏色？有些人挑選床包、被單、枕頭套除了根據個人喜好外，還會搭配房間佈置風格作為挑選依據。但你知道嗎，床單的顏色還可能影響個人的運勢！命理專家李行說，不同職別必須挑選不同色別的床單，他依工作特性將職業分為5類，只要選對了，工作順利收入也跟著旺旺旺。

李行老師指出，人的一生中有1/3時間會在臥室中度過，因此以風水學而言，「床鋪」在臥房中為首要注意的部分；而「床單」又影響著臥室的整體氛圍，因此挑選顏色上也有大講究，千萬不能忽視。人們每天在睡的「床」帶有人的旺氣，因此將床鋪打理好、選對床單，每天睡好睡滿，精神自然飽滿、元神光彩，好運跟著來。

請繼續往下閱讀...

公佈床單顏色前，李行老師說，一般建議淺色系會比深色系的床單來得好，因為淺色易讓人放鬆下來，符合休息需求；反之深色、飽和度較高的色系，讓人容易精神緊張、不利休息，「因此床單顏色選不對，不僅影響我們的睡眠品質，還有可能會阻擋財運、越睡越窮！」

▲依照你的職業分類，有其對照的床單顏色。（圖／李行老師提供）

床單顏色有玄機，從職業別正確選擇床單顏色：

工作特型「滿滿能量、與人接觸」：業務部、公關部、客服部、生產部、發言人、公眾人物、餐飲人員、門市人員

建議使用床單顏色：紅色系、紫色系

工作特性「強韌態度、韌性強」：財務部、會計部、採購部、司法部、軍警、菜市場、醫療

建議使用床單顏色：白色系、金色系

工作特性「穩定、穩固、重視基礎」：行政部、人事部、後勤單位、公家機關、學校、不動產

建議使用床單顏色：黃色系

工作特性「隨時變化、流動性強」：設計部、企劃部、研發部、物流部、美編、創作、演藝、消防

建議使用床單顏色：藍色系、淺灰系

工作特性「不斷向前、按照準則執行」：文宣部、法務部、品管部、作家、小編、記者、中醫

建議使用床單顏色：淺綠色、咖啡色

李行老師也補充，若是床單選擇紅色、咖啡色系列，應儘量選擇淺色、不要太亮的款式為宜。