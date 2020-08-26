台鐵駕駛艙翹腳！他被拍遭懲處…淚訴辛酸：電死了孩子誰養

▲台鐵示意圖。（圖／記者季相儒攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

許多鐵道迷喜歡拍攝台鐵列車，近期一張「司機在駕駛艙翹腳」的照片被PO出，質疑台鐵人員素質，導致該名乘務員被懲處。對此，該名乘務員喊冤，認為鐵道迷不知道當日情況就PO照，「你的嗜好興趣，是建立在我們工作者的處分恐懼中！」

該台鐵乘務員表示，他被拍攝當日是助理工作，需確認號誌及記錄，當火車抵達新左營時突然下起大雨，他在轉運室報到、蓋章後淋雨上車，全身衣褲及鞋子都濕透，只能利用車向內的小電扇、控制箱熱氣來吹乾衣褲。

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他說，會將腳翹到車窗是因柴電的老車頭常常漏電接地，假設雙腳濕的踩在有積水的地上，火車行駛途中馬達激磁運轉，他一定當場身亡，「請問我兩個兒子的大學學費、生活費誰付？你以為我這樣翹腳會像你在家翹腳看電視一般舒服嗎？我翹腳單純就是為了乾燥與安全，這樣坐難過死了！」

▲▼台鐵乘務員被偷拍後PO網，遭內部懲處。（圖／翻攝台鐵家族）



乘務員說，因為該張照片，他即將被機務段處分，鐵道迷不知道乘務員們背後做事的原因，常常拍照後就PO網，因為如此，鐵道員很常無故受害，「你的嗜好興趣，是建立在我們工作者的處分恐懼中！」

網友看完紛紛留言，「沒事去投訴這幹嘛，有夠無聊的」、「這次事件這位鐵道迷算是優秀的非常守規定的鐵道迷，這次是長官的錯，長官覺得有礙觀瞻就是有錯」、「看了好心酸，努力工作，全身濕透」、「這就跟投訴警察穿制服買便當，一樣可笑」。

▲乘務員訴說當日情形，非常無奈。（圖／翻攝台鐵家族）



也有資深台鐵人員感嘆，「唉，懲處下來的話，考評最低，影響升遷，可能調職，加給減少，一個月薪水少了不少，而且這一筆帳不知道會記多久」。

事後，該名拍攝的鐵道迷也道歉，「已道歉，並且幾位也叫我刪文，因此這篇現在已經道歉了，造成他們及大家的困擾及他被懲處，我在此感到萬分抱歉」，「經過這次事件後，我也會更加審視自己，也會重新調整心態，下次一定會記取這次的教訓，不會再犯！」

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