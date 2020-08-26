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任天堂Switch 2傳計畫於 2021 年亮相：支援4K、效能更強

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特約記者洪聖壹／綜合報導

SONY PS5、微軟 Xbox Series X，就連雲端串流遊戲都已經全面支援 4K，受到疫情隔離政策影響意外爆紅的任天堂 Switch，現在傳出將於 2021 年推出支援 4K 版本，該版本有傳聞名稱可能為 Switch Pro，也有媒體稱為 Switch 2。

《彭博社》援引知情人士報導，任天堂公司計劃在 2021 年推出升級版 Switch 以及一系列相對應的遊戲內容，雖然新機規格還未確定，不過內部確實正在考慮更強的運算核心與 4K 遊戲的能力。知情人士還透露，這項消息將會在今年假期得到更多消息。

其實早在 2019 年，日本 Kantan Games 分析師 Serkan Toto 博士就曾爆料，任天堂內部曾打算推出升級版產品，該產品主要是效能更強、解析度更高，他聲稱產品名為“ Switch Pro”，價格約為 399 美元。

除了《彭博社》，《經濟日報》也在本週報導當中，說明任天堂最快今年第 4 季度就開始備貨，並將負責 Switch 閃存的「旺宏（2337）」、負責遊戲手把感測器的「原相」、負責電源 IC管理 的「偉詮電」等公司列入新一代Switch 供應鏈，報導當中也聲稱「新Switch互動性更高、畫質更精美」。

根據日本遊戲機市調機構Famitsu最新數據，截至8月初為止，Switch 於 2017 年開賣至今三年多以來，全球累積銷售量已經突破 6,200 萬臺，超越一代經典主機「紅白機」NES共 6,191 萬臺的全球銷售紀錄，為任天堂歷來銷售第六高的遊戲機，面對 SONY、微軟兩公司將於 2020 年底推出旗艦新機，任天堂似乎也不願意在這時間點悶不吭聲，期待新品的玩家們，可能可以再忍一下了！

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