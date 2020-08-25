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科技男手遊狩獵！勾搭學生妹感受「極速領域」　路邊車震5次代價曝光

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女車主上網逮偷車賊（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲吳姓男子通過手遊與未成年少女發生關係。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者蔡儀潔／綜合報導

玩遊戲要當心，一名吳姓男子去年2月透過手機遊戲「極速領域」認識15歲少女，隨後竟涉以6000元誘使其發生性行為，同年4月下旬，又從該手遊結識12歲少女，進一步交往後，甚至進行「車震」等6度性交！最終，吳姓色男被判2年徒刑，宣告緩刑5年。

未婚的吳姓男子在科技公司上班，2019年2月15日晚上9點多，他通過手遊「極速領域」認識15歲少女，隔天上午便約她見面，並表示若有發生性行為會付她6000元，兩人當天下午3點多，吳男就載著少女去高雄某汽車旅館開房，完事後也付了6000元。

▲桃園市徐姓妻今年1月間與郭姓男子在摩鐵開房，林姓人夫率員警衝入抓姦，因無證據最後檢不起訴。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲吳男最終被判2年徒刑，宣告緩刑5年。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

2個多月後，吳男再次犯案。他在極速領域認識另一名12歲少女，還成為男女朋友關係，5月1日下午5點多，吳男就帶她返回新北市租屋處，並發生性行為，之後還趁少女放學後留校參加活動的空檔，載她停放路邊車格，在車內性交5次。

吳男的惡行最終被人發現，15歲少女的母親在女兒手機內，看到與吳男的異常對話決定報案；12歲少女則主動告訴父親跟吳的事情，也使父親氣得報案。吳姓男子隨後遭警方搜索法辦，並承認跟2名未成年少女發生性行為。

審理期間，吳姓男子向12歲少女以60萬元達成和解，另也賠償獲15歲少女家屬和解，更獲對方具狀表明同意輕判，依引誘使少年為有對價之性交行為罪、6個對未滿14歲女子性交罪，共判2年徒刑；考量吳也知道警惕，宣告緩刑5年，條件為提供義務勞務120小時、參加法治教育5場。

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