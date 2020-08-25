土耳其簽約第2批俄國S-400防空飛彈　近中遠程對抗密集多目標

▲儘管美國曾多次提出警告，土耳其還是堅持向俄羅斯簽署第2批的S-400防空系統。（圖／翻攝自俄羅斯國防部粉絲專頁）

實習記者閔文昱／綜合報導

俄羅斯官辦的國防出口公司Rosoboronexport執行長米赫耶夫（Alexander Mikheyev）23日宣佈，土耳其已與俄羅斯簽署第2批S-400防空飛彈合約。俄國自製的S-400專門用於克服敵方的反制手段和隱形功能，配備有強大的雷達功能，可增強了反干擾的能力。合約簽署完成後，將是繼土耳其2019年7月接收首批S-400防空系統後，第二度簽署購買S-400防空飛彈的合約。

根據《Defence BLog》報導，米赫耶夫並沒有透露更多交易細節，只表明雙方已經簽約，目前正在討論執行合約的財務安排，俄羅斯將依土耳其對這項計畫的財務最終準備程度而安排時程交付。

美國與其他北約國家曾多次警告土耳其不要購買這一俄制系統，認為S-400防空飛彈系統無法與北約其他防空系統兼容，並且可能有助於俄羅斯定位追蹤美國和盟國的F-35戰機。而土耳其仍堅持簽署合約，認為購買S-400系統是土耳其國家主權範圍內的事務，其他國家無權干涉。

首批S-400防空系統已於2019年7月在土耳其安卡拉(Ankara)空軍基地交付，由俄羅斯空軍第224飛行部隊的一架安托諾夫安-124「魯斯蘭」運輸機負責運送，成為北大西洋公約組織第一個從俄羅斯購買這種防空導彈系統的國家，之後美國就暫停了土耳其參與F-35項目的資格。

S-400是俄羅斯國土防空軍第三代地對空飛彈系統，用於從超低空到高空、近距離到超遠程的全空域對抗密集多目標空襲。系統採用四種專門導彈對應防空需要，包括超遠程40N6 （400公里）、遠程48N6E3 （250公里）、中程9M96E2 （120公里）、近程9M96E （40 公里），互相彌補，構成多個層次的防空屏障。

▼S-400導彈研製型號又稱為S-300PMU-3，為S-300家族之一。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）