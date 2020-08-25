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挑電視不要只看價格！專家：「品質、保固、售後服務」才是關鍵

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▲松下。（圖／ETtoday資料照）

▲面對市面上這麼多電視機種和品牌，消費者該如何聰明選擇？（圖／ETtoday，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

「電視」對一個家庭來說，不僅是必備的家電用品，更是增進幸福的重要角色！全家人一起坐在客廳看電視，享受溫馨的家庭時光，聊著笑著彼此的距離也就更近了，當消費者需要選購一台新的電視時，面對市面上這麼多機種和品牌，該如何聰明選擇？

▲松下。（圖／ETtoday資料照）

▲選購新電視時，宅在家的上班族注重「螢幕尺寸」及「視聽品質」。

選購新電視時，每個人的考量各有不同，像是喜歡「宅在家的上班族」表示，「我自己很喜歡在家裡看電影、玩遊戲，所以購買電視的時候會選擇螢幕尺寸要大一點，還有音效的效果也要好一點，這樣視覺享受比較好，感覺才過癮」，喜歡「精打細算的上班族」則提到「現在市場上電視價格落差很大，我選購電視的時候都會多方比較，主要是功能、品質以及口碑會是我在意的」。

▲松下。（圖／ETtoday資料照）

▲精打細算上班族會多方比較，包括「口碑、品質、功能」。

而「上班媽媽」則認為「電視故障或壞掉的話，對我們生活會有很大的影響，因為小孩寫完功課的時候，會讓他們看一下電視當作獎勵，我自己有空閒時間也會追個劇，享受一下自己的個人時間，所以當我在選購電視時，品質跟保固對我們家來說相對重要，另外，如果能有聯網功能的電視，追劇上十分方便，也會是我考量因素之一」。

▲松下。（圖／ETtoday資料照）

▲上班媽媽選購電視時，會考量「品質、保固、聯網功能」。

想成為聰明消費者，第一步就是要從過去的使用經驗中，瞭解自己最注重的需求，「宅在家的上班族」提到「之前買看電視的時候，只有注意尺寸要夠大價格要划算就買了，但沒有注意到畫質跟音效，結果看電影和打電動的時候，顏色畫面都不夠漂亮，而且聲音表現也很差，完全都沒有享受到臨場感」。

▲松下。（圖／ETtoday資料照）

▲想成為聰明消費者，第一步就是從過去的使用經驗中瞭解自己需求。

「上班媽媽」則分享「以前喜歡貪便宜隨便買，結果很快就壞掉了，想要找原廠保固維修，但保固期太短，超過保固期要額外收費，而且零件還需要等很久才會到，不但麻煩還影響生活品質，所以保固和售後服務，真的對我來說很重要」。而「精打細算的上班族」表示自己「一直都是買Panasonic的電視，因為商品不太容易故障，保固也很完善，所以換購電視的時候，我還是會選擇Panasonic，也會推薦身邊朋友」。

▲松下。（圖／ETtoday資料照）

▲▼不少消費者表示，「保固」和「售後服務」是換購電視時的重要考量。

▲松下。（圖／ETtoday資料照）

在選購電視時，大多數的消費者，最重要的考量就是價格，也有很多人想要選購高品質的日系品牌電視，該如何才能選到品質好、有保障，價格又親民的電視呢？台灣松下電器股份有限公司AP科技事業視聽工廠長許佳祿表示，「買電視看價格是人之常情，但是不要陷入價錢的漩渦裡，因為品質才是關鍵，如果因為價格買到品質不滿意的產品，不是花錢找麻煩嗎？另外，選擇像Panasonic這種有保障的大品牌，除了口碑跟品質有一定公信力，還有售後的保固服務都會很完善」。

松下 。（圖／品牌提供）

▲台灣松下電器股份有限公司AP科技事業視聽工廠長許佳祿表示，買電視看價格是人之常情，但是不要陷入價錢迷思，因為品質才是關鍵。

許佳祿廠長進一步說明，「Panasonic承接了日本技術與原廠授權製造，品質技術都與日本同步，還有我們台灣製造的高品質，再加上我們有28家直營服務中心與遍布全台296家的服務授權店，維修與3年全機保固的售後服務，都更即時便利！更符合在地消費者的需求。所以買我們家的電視，有日系品牌的優質技術、還有在地生產的良好品質，真的是高規又不貴」。

松下 。（圖／品牌提供）

▲許佳祿廠長說明，Panasonic承接了日本技術與原廠授權製造，品質技術都與日本同步，全台還有296家服務授權店

挑選電視不要陷入價格迷思！記得專家達人的建議，選購電視的時候，除了要看價格之外，品質、保固、售後服務也是重要關鍵，選擇日本技術台灣製造，還有三年保固與售後服務，這樣才是兼顧高CP值，又有好品質的最佳選擇，讓你只要待在家，就能輕鬆享受美好的視聽饗宴。

▼Panasonic有日系品牌的優質技術、在地生產的良好品質，還有三年保固與售後服務。

松下 。（圖／品牌提供）

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