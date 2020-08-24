痛批北京已成「政治殭屍」　蔡霞：美方態度要更強硬

▲中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

中共中央黨校退休教師蔡霞日前因「發表有嚴重政治問題和損害國家聲譽的言論」遭到開除黨籍。蔡霞接受國外媒體訪問時表示，很高興被開除，她同意美國加大對中國的強硬態度，因為現在的中國共產黨已成為政治殭屍，「中國和美國之間的關係並非只是人民的衝突，而是兩種意識形態、系統的競爭與對抗。」

綜合BBC、CNN報導，蔡霞（Cai Xia）出生於中共典型的革命家庭，她也是黨齡長達40年的資深黨員；不過近來她對於中國共產黨內部的問題直言不諱，多次遭到約談，最後在17日因「發表有嚴重政治問題和損害國家聲譽的言論，性質極其惡劣、情節極其嚴重」遭到開除黨籍。

▲中共中央黨校開除退休教師蔡霞的黨籍。（圖／翻攝中國網）



目前人在美國的蔡霞表示，中央黨校曾打過10多次電話給她，請她回國和組織談清楚，但她認為，若是返回中國在安全上沒有保障。蔡霞說，她很開心能被開除黨籍，因為現在的中國共產黨已經和她小時候所相信的不一樣了。

全國人大在2018年3月表決通過《憲法》修正案，正式取消國家主席的兩屆任期限制，並將中國國家主席習近平的「新時代中國特色社會主義思想」載入國家根本法。蔡霞向BBC表示，此次修憲明擺著是一個倒退、開歷史倒車的事情，「我感覺他們就是『政治殭屍』了，這個黨已經完全喪失了自我糾錯的能力。」

Cai Xia, a retired professor at the Chinese Communist Party's top academy, is the latest intellectual to be punished for challenging the hard-line policies of the current leader, Xi Jinping https://t.co/fzYGmeCWkK — New York Times World (@nytimesworld) August 18, 2020

蔡霞向CNN提到，她認為「黨內民主」以虛有其名，在習近平的領導之下，黨內進行著一輪又一輪的清洗，美國應該加強對中國的強硬態度，「中國和美國之間的關係並非只是人民的衝突，而是兩種意識形態、系統的競爭與對抗。」

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