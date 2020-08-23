遭馬英九批「多次卑躬屈膝」　蔡英文嗆辣回應

▲馬英九、蔡英文。（合成照／記者李毓康、屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文和前總統馬英九為了主權議題展開攻防戰。被蔡英文說在主權議題上「卑躬屈膝」的馬英九23日表示，執政8年從未卑躬屈膝過，倒是蔡英文有多次屈膝。對此，蔡英文也透過臉書回擊，「為什麼您的想法，和主流民意有這麼遠的距離？和國際社會有這麼大的落差？」

馬英九23日表示，做了8年總統，與中國大陸簽了23個協議，每一個都是平等互惠，最後一年跟大陸國家主席習近平在新加坡見面，也是平起平坐，沒卑躬屈膝情況，這被外媒形容是兩岸年代從1980年代以來，大陸對台灣主權問題最大讓步；反觀，蔡英文上任後有多次屈膝，包括南海仲裁案、台漁民赴釣魚台捕魚被驅趕，以及ECFA議題，「她應該檢討自己」。

▲馬英九出席郝柏村追思會，會前針對主權議題回應。（圖／記者李毓康攝）

蔡英文23日在金門參加八二三砲戰追思活動，向先烈致敬，也向曾經參戰的官兵、遺族表達感謝。蔡英文強調，守護國家，不分先後，也不分族群，而在追思活動現場，一位當年參戰的老伯伯看到她站得直挺，對她說謝謝，「但我要跟他說，是國家要感謝各位」，若當年沒有大家不分先來後到、不分族群，展現台澎金馬命運共同體的精神，浴血奮戰，就不會有今天的民主自由。

▲蔡英文參加八二三砲戰追思活動，向先烈致敬，也向參戰官兵、遺族表達感謝。（圖／翻攝蔡英文臉書，下同）



蔡英文說道，今天在金門也去探望在黑鷹直升機事故中為國捐軀的洪鴻鈞中將的家屬，並視察「金門守護神」240榴彈砲的操演，和平靠的是堅實的國防，而我們都應該感念國軍的犧牲奉獻。

蔡英文提及，最近幾年，國際與兩岸局勢變化迅速，無論是共機繞台、香港反送中、美中貿易戰，必須比過去更清楚了解，台灣在這個時代所扮演的關鍵角色。





蔡英文還說，「我想對馬前總統說，國際局勢瞬息萬變，在國家內部尋找敵人並沒有意義。我更要請馬前總統冷靜想想：為什麼您的想法，和主流民意有這麼遠的距離？和國際社會有這麼大的落差？身為民主國家領導者，守護主權、民主和自由，讓世界看見台灣的決心，這是我決不會退縮的責任」。