巴拉圭「型男」總統穿我國旗飛行外套趴趴走　蔡英文直呼：好看

▲巴拉圭總統阿布鐸穿一件臂膀有中華民國國旗的飛行夾克。（圖／阿布鐸推特）



記者陶本和／台北報導

巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo）近期穿著一件「飛行外套」出席各種公開場合。其實，這件外套是他2018年訪台時，一起視導601旅「地空聯合作戰」操演，總統蔡英文送給他的。

我國南美洲唯一的邦交國巴拉圭，地理位置之於台灣，正好是位於地球的另一端；言下之意，台灣面臨炎炎之時，正好是巴拉圭的寒冬。近期就有網友發現，被認為是「型男總統」的阿布鐸，穿著一件臂膀有中華民國國旗的飛行外套，到處出席公開活動。

追溯阿布鐸這件外套的來由，是在2018年他到訪台灣時，跟蔡英文一起到桃園龍潭601旅視導「地空聯合作戰」操演，蔡英文與國軍一起送給他的阿帕契飛行員所穿的飛行夾克；當時，他們還一起穿一樣的飛行夾克合影，比出「戰力強」手勢。據了解，這件飛行夾克是由國防部所製發，主要是採特殊布料製作而成，具有抗燃、阻燃的功能。

對於阿布鐸穿這件夾克出席各式公開場合，臂膀上還有中華民國國旗，蔡英文稍早也透過臉書表達感謝，感謝他對於推進台巴邦誼，很開心看到他穿上這件飛行外套，蔡英文也覺得很好看。

▼巴拉圭總統阿布鐸穿一件臂膀有中華民國國旗的飛行夾克。（圖／阿布鐸推特）

