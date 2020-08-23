疫情旋風來襲　用歡笑、熱情衝破職涯困境！

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心，邀請開心男團黑旋風杜家慶、杜紹穎，分享成為藝人的心路歷程轉折與堅持的信念。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

面對疫情後的低迷景氣，如何能大步向前走出一條希望的職涯道路，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心，8月22日在台南文創園區特舉辦大型「達人講座」，邀請開心男團黑旋風杜家慶、杜紹穎，分享從興趣歌唱進而組團成為創作型歌手發行唱片，而成為藝人的心路歷程轉折與堅持的信念。

面對歌唱生涯中的每一抉擇，兩人也會有意見不合需要多次討論溝通，而最擔心的是曲風及風格是否符合大眾的市場，在一段時間摸索並且與許多前輩請益後，他們決定以自身文化的認同，歡樂、幽默地唱出對台灣這片土地的熱情，走出屬於黑旋風的音樂風格。

黑旋風杜家慶、杜紹穎分享到在組團的過程中，一開始是興趣為主的演出完全不計酬勞，歌唱事業是一件快樂的事，但當開始以商業演出時，歌唱變成責任、是對業者、觀眾的承諾，也面對到從興趣到工作的落差，同時也開始面對生活上及邀約廠商的壓力，印象最深的是，過去在村中的浪漫性格卻成為廠商認為「不準時」、不適合在台北發展的原因。

面對挫折及音樂發展的瓶頸時，兩人重新思考成為歌手的初衷為何？是希望能將歡樂帶給大家，這個時候幸運的碰到經紀人ALin協助兩人，並且對於歌唱職涯有相同的理念一拍即合，確立發展的方向與目標，同時也到全台各地分享成為歌手的歷程，期望能分享從興趣到職業的發展歷程鼓勵青年學子。夥伴支持、確認初衷、理念相同的夥伴、職場敬業態度，是成軍這幾年來的心得，雖然創作的歷程還是有人不認同及需遭受他人懷疑的目光，但每次看到台下熱情的歌迷和鼓勵時，就會又充滿電的繼續創作下去。

雲嘉南分署技正楊慶元到場聆聽，表達年青人在剛就業時也會遇到許多挫折，透過邀請達人分享，幫助青年能從講座中找到方向，而勞動部勞動力發展署針對青年提供許多的政策服務，也鼓勵青年可以運用各地青年職涯發展中心的資源。活動開始前也贈送由南方創客特別為黑旋風客製化樂器，感謝黑旋風團體以幽默歡笑的氣氛分享歌手的職涯歷程。

講唱會中開放現場民眾提問，對於黑旋風能堅持自己喜歡做的事，即使家人初期不支持，依然堅持歌唱之路，並且詢問到未來的目標，黑旋風也幽默的表達除了歌唱、演戲都是未來可以發展的，發展的方向是有很多可能性的，對於未來規劃鼓勵青年朋友找出自己的興趣，並在興趣上堅持持續的發展。

楊慶元指出，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心每年都會規劃大型的「達人講座」，對於青年在求職、轉換跑道，更是為青年量身「職涯諮詢」、「履歷健檢」、「模擬面試」、「企業參訪」、「職涯講座」與「團體課程」等多元活動及服務，並不定時舉辦講座與課程，歡迎青年朋友多加利用。不僅如此還有競賽活動，鼓勵青年分享職涯心得還可以贏取高額獎金，詳情請搜尋【語錄‧天晴】青年職涯競賽。相關活動與報名資訊請上青年職涯發展中心/雲嘉南分署臉書粉書團或洽詢電話06-302-0036。

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