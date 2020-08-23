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《李登輝秘錄》作者透露 ：日本上皇明仁應有意造訪台灣

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▲▼前總統李登輝出席台聯黨慶。（圖／資料照）

▲已故前總統李登輝曾盛讚《李登輝秘錄》。（圖／資料照）

文／中央社記者楊明珠東京22日專電

日本產經新聞論說委員河崎真澄所撰寫的《李登輝秘錄》一書7月底上市後暢銷。他今天應日本李登輝之友會邀請在東京演講，在答客問時表示，上皇明仁應該是有意訪問台灣。

產經新聞從2019年4月3日起到今年2月2日之間連載《李登輝秘錄》，連載集結成書於7月底在日本上市。前總統李登輝於7月30日辭世，看到媒體報導，許多日本民眾想更了解李登輝而購買此書。

李登輝為此書推薦寫道：「日本記者能以冷徹的眼睛將台灣民主化歷經的苦難道路如此明確地記載，是絕無僅有的。」

作者河崎真澄今天應日本李登輝之友會邀請在東京舉行演講時透露，這本新書於7月30日上午寄到台北，李登輝身邊的日本秘書早川友久說當天下午會拿去北榮給李登輝，未料當晚李登輝辭世，享耆壽98歲。

河崎說：「或許李登輝生前有護士或家人拿這本書給李登輝看，也或許這本書在李登輝辭世的幾個小時前就放李登輝枕邊。」李登輝說過，台日和世界上的人民今後可能面臨更困難的問題，但台灣今年1月總統大選由總統蔡英文連任，一定要克服困難開拓新世界。

演講會上，有日本民眾問說，8月9日前首相森喜朗率團去台北弔唁，台灣人很關注，有沒有可能有一天由皇室的成員，像是上皇明仁造訪台灣？

河崎答說，去年5月日本進入新年號「令和」的時代，平成時代的日皇明仁（現在的上皇）曾到塞班島、帛琉、菲律賓悼念戰亡者在天之靈（慰靈），只剩台灣和朝鮮半島還沒去慰靈。

河崎認為上皇明仁應該是有想去台灣的意願。像是明仁的頭銜稱「上皇」，或許是想以此身分造訪台灣。河崎去年問日本台灣交流協會台北事務所前代表池田維，上皇有無可能訪台的問題時，池田答：「有可能」。

河崎還透露，大約3年前，其實安倍政府內部有在研議是否敘勳李登輝。台灣當局內部及相關者有人在探詢可能性。去年4月他問過時任內閣副官房長官（現任文部科學大臣）萩生田光一有關敘勳李登輝，所獲答案是「此事還沒取消」。

不過，後來可能是日本政府以邀請中國國家主席習近平以國賓身分訪日為重，在李登輝生前，無法給予敘勳。

河崎在演講會上說明李登輝所處的時代背景。他說，1895年清朝將台灣割讓給日本後，在台灣的人到1945年二戰結束之間，包括李登輝在內，是生活在台灣的日本人。1945年以後，台灣人變成中國人。1996年李登輝推動首屆總統直接民選後，現在大多數在台灣的人自我認同自己是台灣人。

政治大學選舉研究中心長期調查國人政治認同，了解台灣人自認「台灣人」或「中國人」的傾向。上個月初最新統計顯示，67%的台灣人自認是台灣人，創下歷年新高；自認中國人的比例2.4%，創新低。

河崎表示，李登輝接受戰前的日本教育，最想做的就是擺脫中華思想的束縛。李登輝認為應停止反日教育，讓台灣的孩童正確地理解日本和日本人，因此李登輝於1996年指示製作的國中課本「認識台灣」，於1997年開始實施。

河崎在書中刊載了李登輝原本接受日本慶應義塾大學之邀，計劃2002年11月進行演講，但因日本政府不發簽證，未能成行，這份演講稿被視為「夢幻的演講稿」，內容以日本技師八田與一為主題闡述日本人精神，並指出最重要的是實踐躬行。

河崎說，有5個李登輝的存在，包括農業經濟學博士、鼓舞日本人的哲學家、深諳權謀術數具有實力的政治家、虔誠的基督徒、深愛台灣的台灣人。

河崎還透過1999年921大地震的照片及今年5月台日合作的戲劇「路」的照片，說明在921大地震3個月後，李登輝與時任JR東海公司社長（現任名譽會長）葛西敬之在台北的總統官邸見面，探討台灣高鐵引進日本技術的可能性。

因為1995年日本阪神大地震探討管理危機時，日本新幹線（高鐵）技術受到注目。

河崎認為，日本2011年311大地震，人口約2300萬人的台灣捐給日本的善款逾200億日圓（約新台幣56.6億元），有些台灣人認為要報恩，感謝921大地震時來自日本救援隊的馳援，也從中看到了所謂的「日本精神」。

演講會最後，日本李登輝之友會事務局長柚原正敬表示，期盼9月19日去台灣參加李登輝的追思告別會，但因不是媒體，可能很難成行。日本李友會考慮今年或本年度（日本的會計年度，截至明年3月為止）之內舉辦追思研討會。

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