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5歲童被遺忘在校車！60度狂烤9小時　監視器曝生前慘狀

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▲▼娃娃車,載學生,幼稚園,安親班,學童,小學放學,小學生,校園安全,教育,國小（圖／資料照片）

▲5歲男童被遺忘校車內，60度狂悶9小時身亡。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸廣東省7月發生一起人為疏失奪命事件，當地一名5歲孩童小錦搭乘校車上幼稚園，不料下車時竟然被跟車老師、校車駕駛忘在車上，導致他在太陽直曬的車內受困約9個小時，下午放學被其他人發現時，他已經嚴重脫水死亡，消息讓家屬悲痛無法接受。

根據大陸《瀟湘晨報》報導，事件發生在7月14日，小錦爸爸清晨7時送孩子上學，傍晚5時許卻接到幼兒園老師來電，指稱「小錦在午休時突然休克，現在已經送到縣人民醫院治療」，他與妻子嚇得馬上開車趕到醫院，不料醫生卻告訴他「小錦被送來時，就已經沒有了生命跡象」，讓他悲痛萬分。

只是孩子為什麼會突然死亡，現場的老師沒有能給出合理解釋，小錦爸爸懷疑事情不對勁決定報警。警方調閱學校與校車的監視畫面後發現，小錦抵達學校後來不及與同學一起下車，就被跟車老師、校車駕駛忘在車上，校車剛好又停在空曠的廣場受太陽直曬，整整9個小時都沒有人發現，最後嚴重脫水死亡。

小錦爸爸悲痛說，「那天室外最高溫度有34度，警察說曝曬後的車內溫度，可以達到60度以上，影像裡我家的孩子自己脫光了衣服，還是很熱，求救也沒有人聽見，最終因為嚴重脫水死亡」，強調是人為疏忽，導致孩子死亡，希望幼稚園能給他一個交代。

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