下令射殺船員「海面濺血花」！殘忍影片瘋傳　中國籍船長高雄落網

記者柯振中、黃子倩／高雄報導

2014年曾出現一段「斐濟外海漁船上的斐濟船員遭槍殺」的影片，當中曾出現台籍漁船，震驚國際社會，國際刑警組織也立刻介入調查，認為台灣的漁船涉有重嫌。台灣檢警調查，才發現下令射殺漁民的是中國大陸籍的船長，目前已在高雄逮到人。

▲船員遭到3船隻包圍，慘被開槍射殺。（圖／翻攝Youtube）



這段「斐濟外海漁船上的斐濟船員遭槍殺」的影片長度為10分鐘，內容為數名男子靠在翻覆的船上，被3艘船包圍，突然槍聲響起，靠在船上的人全被射殺，畫面十分血腥。

持槍的槍手不但有用中文說話，還有人以泰語、越南語溝通，且在拍攝過程中，還有出現台籍的「春億217號」船隻，震驚國際社會。而根據了解，兇案發生地位在索馬利亞，該片海域的海盜十分猖獗。

▼船員慘被開槍射殺，畫面相當血腥。（圖／翻攝Youtube）



事件震驚國際社會，當地警方也立刻介入調查。經過初步了解，當地警方指出，由於海盜猖獗，當地船隻通常都配有武力裝備，在海中載浮載沉、遭到射殺的可能就是海盜。

國際刑警介入該案件，認為台籍漁船涉有重嫌，將案件交給台灣檢警調查。而台灣檢警經過蒐證，得知下令開火的並非台籍「春億217號」，而是另外一艘漁船上的中國籍汪姓船長，因此發出通緝令。

汪姓船長22日從高雄港進入，當場被移民署、海巡署逮捕，被移送法辦。高雄地院庭長楊國祥表示，汪姓船長103年犯下殺人通緝案，法官傍晚訊問後，認為涉案重大，且在台灣沒有固定住所，聲請羈押2個月，至於當時被殺害的漁民是否為海盜，目前仍在釐清當中。