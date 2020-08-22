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24歲失戀女深夜「大橋墜江」！生死漂流6小時…81公里外奇蹟獲救

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▲失戀，孤單，恐怖情人。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲女子生死漂流6小時，81公里外奇蹟獲救。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

記者柯振中／綜合報導

大陸四川省瀘州市24歲的楊姓女子因為感情問題，酒後在瀘州沱江一橋落水輕生，下水後立刻後悔，沒想到經過6個小時的漂流，在81公里外奇蹟獲救，引起許多網路關注。

綜合陸媒報導，楊女19日凌晨與男友分手，感到相當痛苦，喝了一些酒，獨自走到橋上，爬上橋墩坐著，戴著口罩一直哭，因為危險的行徑，引起許多關注，楊女一時不對勁，突然從橋上墜下，掉入了江水中。

落水的瞬間，楊女清醒過來，頓時感到相當後悔，但不到幾秒鐘，就已經沉入水裡，不斷嗆水，無法呼吸，「嗆水後，我感覺腦子就清醒了，這個時候我就沒再呼吸，開始憋氣了。」

楊女提到，約莫一個禮拜前，她曾看見溺水自救的影片，照著裡面的指示動作，將臉朝上、腳往上抬，成功浮出水面。不過，她不會游泳，只能在江中載浮載沉，所幸漂了10分鐘左右，抓到一根長竹竿。

抓到長竹竿，楊女彷彿抓住救命稻草，但多次嘗試往岸邊移動，都因為江水湍急，再度被捲到中心處，精疲力竭的楊女感到十分絕望，漂了一個多小時，已經打算放棄。

▼楊女漂了6小時，天亮後才獲救。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲▼洗澡,傷心,失戀,分手,女人,哭泣。（圖／翻攝自pixabay）

所幸過了沒多久，又漂來一塊相當粗壯的浮木，楊女立刻爬上去，蹲在上面呼救，希望能有人聽到她的聲音。不過，當時夜已深，又剛好漲潮，江面非常寬，根本沒辦法被人發現，「大概叫了四五個小時，全程一直在喊，但還是沒人來救我。」

在漂流的期間內，江上下起數次大雨，楊女全身都在顫抖，牙齒合不起來，還因為太冷導致反胃，吐了2次，喊到聲音都沒了，還是沒人來救她，讓她感到十分絕望，所幸漂到一處工業區附近，天漸漸亮了起來，附近也有2艘停靠的船隻，上面還有身穿救生衣的人員，她趕緊站起來揮動樹枝，引起對方注意，成功獲救。

楊女被救起後，立刻打電話給父母報平安，冷靜下來才知道漂了81公里，所幸沒有因此失去寶貴的生命。楊女接受陸媒採訪時說，非常謝謝救她上岸的人，發生這件事情，令她感到相當後悔，還好當時有冷靜處理。

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▼楊女成功被救上岸，回想經歷仍心有餘悸。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

▲▼楊女成功被救上岸，回想經歷仍心有餘悸。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

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