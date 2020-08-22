補助3800萬　大巴六九部落文化廣場正式啟用

▲大巴六九部落文化廣場正式啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

原民會主任委員夷將‧拔路兒Icyang．Parod出席台東縣卑南鄉泰安村大巴六九部落文化廣場啟用活動，分享部落族人的喜悅，並肯定卑南鄉公所的努力，使部落族人有設施完善的活動空間，凝聚部落力量，並傳承美好的原住民族文化。

原民會夷將Icyang主委表示，去年3月1日陪同行政院長蘇貞昌訪視大巴六九部落聚會所預定地時，蘇貞昌特別關心整體廣場設施的改善，請國發會與原民會給予卑南鄉公所必要的協助，共計補助3,800萬元工程經費，包括興建具備射箭場功能的聚會所、增設公共廁所、停車場、休憩區、景觀綠化及入口文化意象等設施，打造成為部落文化廣場園區。

在鄉公所的努力執行與縣政府的協助下，今天順利完工啟用，同時舉辦傳統射箭競賽與慢速壘球比賽，數百人共襄盛舉，夷將Icyang主委代表蘇院長專程前來祝賀，並一起分享這份喜悅。

夷將Icyang指出，行政院共核定兩期「台東縣部落聚會所興建計畫」總計3億元，台東縣政府預計興建29座部落聚會所，目前已完工9座，其他施工中及規劃中的聚會所，希望台東縣政府與各公所能趕快完成設計，並加速興建作業，如期如質完成每座部落聚會所，傳承原住民族文化，造福部落族人。

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