全球人壽義賣「石虎米」！所得總額142萬元　全數捐助失依兒少

▲全球人壽關懷失依兒少，由同仁帶領忠義基金會的小朋友至認養的愛心水田體驗收割樂趣，用愛陪伴。（圖／全球人壽提供）

財經中心／台北報導

全球人壽26年來持續推動友善環境、關懷弱勢，將「因為愛 責任在」的品牌理念連結至我們生長的台灣，今年度創新結合「我的一畝田」計畫認養石虎米。

為保育臺灣唯一現存卻瀕臨絕種的原生貓科物種石虎盡一份心力，全球人壽在台北總公司啟動「愛的超熱血」活動，線上同步義賣石虎米及臺灣藍鵲茶，將義賣所得總額新台幣142萬元，全數捐予忠義基金會，關懷失依兒少，而台北場更熱情加碼捐血活動，讓挽袖熱血延續愛與責任。

全球人壽「我的一畝田」無毒米計劃進入第9年，今年將愛擴大至瀕臨絕種動物保育，主要支持苗栗通霄楓樹里的流域收復計劃，透過無毒耕種稻田，避免瀕臨絕種的臺灣淺山小精靈－石虎誤食化學劑料，在保護石虎的同時，也創造了稻米價值。

全球人壽副董事長林文惠表示，全球人壽長期以來希望透過企業的力量能夠持續回饋給社會，也希望有更多農戶一起參與友善耕種，永續保育環境，這就是對土地的「愛與責任」，守護大地、推動環境永續，並透過義賣活動捐贈義賣所得幫助失依兒少，這樣的「公益善循環」相當有意義。

石虎是臺灣現存唯一的本土貓科動物，因為淺山棲地被開發以及農藥影響食物鏈，使得棲地日益緊縮、數量漸漸減少，在2008年被列為瀕臨絕種保育動物。

▲全球人壽創新義賣石虎米 ，啟動「愛的超熱血」活動，義賣所得全數捐助失依兒少。（圖／全球人壽提供）

全球人壽今年「我的一畝田」計劃所認養的愛心田與夕陽餘暉田都位在楓樹窩，「愛心田」稻農隆樺哥夫婦及「夕陽餘暉田」發哥夫婦，多年前都曾在自己的田邊看見石虎，期盼以自然農法耕種，再次見到牠們可愛的身影。

「我的一畝茶」計劃則邁向第3年，透過保證收購契作坪林地區環境友善茶「臺灣藍鵲茶」，支持坪林地區流域收復計劃，讓流入翡翠水庫的水源不會因為茶農作物而遭受污染。

此外，全球人壽也結合關懷失依兒少議題，日前由同仁帶領忠義基金會的小朋友至認養的愛心水田體驗收割樂趣，讓孩童們認識「自然農法」耕種，在土地上無使用任何農藥及化學肥料，並體驗收割稻米的純真快樂。

全球人壽表示，「我的一畝田」石虎米及「我的一畝茶」臺灣藍鵲茶，皆來自稻農及茶農對環境友善的堅持，以「愛與責任」栽種出優質石虎米與臺灣藍鵲茶，並舉辦實體義賣活動結合愛心捐血，也於線上同步義賣，吸引不少民眾熱烈搶購。

義賣總金額逾新台幣142萬元，全數款項將捐贈給忠義基金會，讓這份愛心幫助失依兒少能有一個安心無虞的成長環境，並持續落實「一份公益，多方得利」精神，守護台灣社會更多的角落，擴散正面力量，讓社會更有溫度。