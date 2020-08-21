頭獎800萬！8/21今彩539開出2注 　獎落南投、桃園

▲本期今彩539，頭獎開出2注，分別獎落南投與桃園。（圖／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

8月21日開獎今彩539，頭獎開出2注，分別由南投縣草屯鎮太平路一段421號1樓的「玄晶公益彩券行」、桃園市桃園區龍壽里龍壽街108號的「滿億彩券行」各開出1注，每注分別可得800萬元；第109000075期大樂透、第109000201期雙贏彩，頭獎均摃龜。

本期大樂透中獎號碼為「05、14、40、44、45、46，特別號：32」，頭獎摃龜；貳獎開出2注，每注可得89萬多元；參獎共27注中獎，每注可得7萬多元；肆獎共69注中獎，每注可得1.7萬元。

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本期今彩539中獎號碼為「03、07、17、30、31」，頭獎開出2注，可得800萬元；貳獎共184注中獎，每注可得2萬元；參獎共7114注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬9041注中獎，每注可得50元。

本期49樂合彩中獎號碼為「05、14、40、44、45、46」，四合共11注中獎，每注可得20萬元；三合共256注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4229注中獎，每注可得1250元。

本期雙贏彩中獎號碼為「05、06、07、10、12、13、14、16、17、19、20、23」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共152注中獎，每注可得500元；肆獎共1714注中獎，每注可得100元。

本期39樂合彩中獎號碼為「03、07、17、30、31」，四合共8注中獎，每注可得21萬2500元；三合共184注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9902注中獎，每注可得1125元。

本期3星彩中獎號碼為「303」，正彩共43注中獎，每注可得1萬2500元。

本期4星彩中獎號碼為「6853」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

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