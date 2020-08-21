賴清德曝當年「中央地方不同調」悲劇　和平醫院最後意見不一害命

圖文／鏡週刊

彰化縣衛生局長期以來違反中央採檢的SOP，主動邀請居家隔離中的無症狀民眾前往醫院做篩檢，雖在篩檢1,500人後成功驗出1例確診，但做法是否適當引發外界質疑，副總統賴清德昨（20日）也在臉書po文，重提當年SARS疫情時，台北市和平醫院封院釀成許多醫護人員遭感染喪命的憾事，指出當年就是因為中央與地方的權責劃分不明，雙方意見不同，言下之意暗指彰化縣衛生局長葉彥伯，主動採檢無症狀者，沒有遵守中央規範。

副總統賴清德昨參加「護理人員COVID-19防疫感恩大會」，除了代表蔡總統感謝全國17萬名站在第一線的護理人員，也提到過去台灣在SARS疫情時期的慘痛經驗，賴清德指出當時中央和地方意見不同調，造成一些無辜的傷亡，被認為是在談近日彰化縣的採檢爭議。

賴清德指出，2003年的SARS疫情來襲，他在立法院擔任衛環委員會的召委，當年的疫情共帶走73位國人的性命，很多死亡個案是年輕的醫生和護士，讓他將當悲痛。

而在事後檢討缺失改善時，最明顯的例子就是台北市的和平醫院要不要封院，「中央意見就跟台北市政府不同，中央和地方權責劃分不明。」

對此，政府修法給予中央權力，成立疫情指揮中心，「疫情指揮中心指揮官負責所有防疫的事情，所有防疫工作都要由疫情指揮中心來發布。指揮官擁有絕對的權力，當然也要負相對的責任。希望藉由統一領導，解決之前中央跟地方權責不明確的部分。」賴清德說，政府將當年的經驗作為借鏡，也在這次防疫過程中發揮了功用。

外界認為，賴清德的發言是在力挺中央疫情指揮中心陳時中，強調疫情相關的事情應由中央統一領導，同時也暗批擅自主動對無症狀者進行採檢的彰化縣衛生局長葉彥伯，指葉應該遵守中央指揮中心的規範，依規定做採檢並完整通報，才能讓中央地方合作掌握情況對抗疫情。



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