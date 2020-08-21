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文組榜4！女高生填「名校考古系」爸媽傻眼...學界大佬叫好送「入行大禮包」

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▲▼電腦,手機,3C。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女高中生在選填志願時，竟將超冷門的「考古系」排在第1志願。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

每當高中生大學生，都必須經歷選填志願的階段，每位學生都會依不同的喜好，選擇不同的科系。日前就有一名湖南高考文科第四名的女學生，她在選填志願時竟將超冷門的「考古系」排在首位，不僅讓外界看傻了眼，就連父母也相當吃驚，而她在受訪時也透露箇中原因。

綜合陸媒報導，這名湖南高考文科第四名的女學生名叫鍾芳蓉，她從小成績就相當優異，儘管父母因為工作關係，每年僅回家一次，多數時間都是由阿公阿嬤照顧，但她卻異常自律，完全不會讓在外頭打拼的父母操心，高考結束後，她也拿下676分的高分。

鍾芳蓉。（圖／翻攝自微博）

▲鍾芳蓉報讀考古系引發一陣熱議。（圖／翻攝自微博）

正當大家都以為鍾芳蓉應該為了自己的家境選擇一個較有「錢途」的科系時，她卻爆冷在第一志願填上了北京大學的考古系；鍾芳蓉強調，自己從小給阿公阿嬤照顧，在家鄉土生土長，算是一個「留守女孩」，但其實家境不算貧窮，所以學習、生活並沒那麼艱難。

得知鍾芳蓉打算報讀考古系後，鍾爸內心有些擔心，因為大家都跟他說這個系畢業後就業機會少，也賺不到什麼錢，但孩子對金錢看得比較淡，讓她做自己喜歡的事最重要。

鍾芳蓉決定報讀考古系引發一陣熱議，同時也吸引到考古界的目光，他不僅獲得北京大學的發文力挺，而且還有10個省的博物館、考古所聯合贈送她一個「入行大禮包」，裡頭包含書籍、手鏟、文物等周邊，甚至連考古界大佬張瑞都出面喊話：「我們考古人就是要好好寵寵這麼有志向的小學妹。」

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