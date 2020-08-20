瘋電影／雲之彼端，約定的地方　未來才是最大的挑戰

文／賴賴

瘋言瘋語：

吃力的看完了，虛實的轉換令人頭昏腦轉，原來是女主角陷入昏迷，電影其實要說的只是青春時期的約定與夢想，隨著成長與大環境變遷肯定產生變化，於是那些最初變得珍貴，那些執著堅持成為夢想，如何取捨現實與夢想，取決於每個人的價值觀，沒有對錯，而電影到最後男主角完成了最初的約定，帶著女主到達雲的彼端，事實上那個世界也不是當初想像的世界了，只有勇敢去面對未來。

這部片應該是新海誠導演，感覺到最後無法完整說明而變得草草結束的可惜，腦部研究與高塔的連結到底是什麼關係，到最後還是沒有答案，全是導演說了算，所以看不懂為何要把結構搞得如此複雜，有點標新立異卻收不回來的感覺，超可惜，科技與大環境連結的未來感，和昏迷的女主角，兩者硬要牽扯關係其實有點凹，所以看的質感又像是阿基拉又像是秒速5公分，TONE調不協調以至於失衡，但核心價值還是有看出來。

整體感就視覺美術還是不錯看的。



片 名：雲之彼端，約定的地方

英文片名：The Place Promised in Our Early Days

類型：動畫

上映日期：2011-12-02

片 長：01時31分

導 演：新海誠(Makoto Shinkai)

演 員： 吉岡秀隆、萩原聖人、南里侑香

國 家：日本

語 言：日語

發 行 商：威秀影城

電影介紹：

故事背景設定在以現實世界為基礎所衍生的架空世界，敘述日本在津輕海峽另一側的北海道遭到佔領，形成南北兩側對立的舞台，北海道聳立導致世界崩壞的神祕巨塔。少年浩紀與好友拓也夢想駕駛「維席拉」飛越海峽，更與同班少女佐由理約定同行，未料佐由理失蹤，飛行計畫猝然放棄；三年後，浩紀才發現佐由理昏睡三年，重燃愛火的他深深相信，只要載著佐由理飛到「雲之彼端，約定的地方」，她將再度甦醒…

▲曾經大家有著共同的嗜好，相約到高塔。

▲世界環境改變不是個人可以調整的。

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