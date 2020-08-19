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瘋電影／秒速5公分　因為想與你分享所以更感受孤獨

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文／賴賴

▲▼ 秒速5公分。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

重看一次還是無敵好看，新海城最好作品沒有之一，每個分鏡都可以成為明信片般的唯美，三段故事簡潔流暢卻意境深遠，這些視覺意境都不是言語可以表達萬分之一的，其中糾結、落寞、期待、恐懼和無限思念，透過每個靜物的孤獨感，將遠距戀情的情緒凝聚到最高點，淚水就在眼眶轉呀轉，千絲萬縷的思念之情，豈是朝朝暮暮相聚的幸福可以理解其千分之一。

非常高難度的散文新詩，透過鏡頭完全可以理解導演對待這對戀人，其不捨辛酸和沒有未來卻也放不下現在的餘溫，殘喘的緊握那十五年前愛戀的尾巴，捨不得放不下又追不回地曾經，愛情是得不到的最美，所有以思念為出發點的愛情，通通可以置入在這部電影影像中，實在太強大的純愛故事了，即使不是HAPPY ENDING，卻也讓那份孤注一擲的愛戀因此長大成熟了。

初戀的那把刀，如果拔不出來也不必來回拉扯，感覺看完血流成河的疼痛感，五顆星的作品。


片　　名：秒速5公分
英文片名：Byousoku 5 Centimeter
類型：動畫
上映日期：2007-08-31
片　　長：01時00分
導　　演：新海誠(Makoto Shinkai)
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：普威爾/向洋影業

劇情大綱

究竟要以什麼樣的速度活下去，才能再度見到你？

時間是1990年代的日本，遠野貴樹與篠原明里原本是同班同學的好朋友，自從小學畢業之後，兩人就都沒有再見過面。

兩人即使分隔兩地，依舊靠著書信往來保持聯絡。

某天，當貴樹知道自己即將跟隨家人搬到鹿兒島，搬到離明里更遠的地方後，兩人於是約定要再次見面。但是兩人原本計畫好的行程，卻遇上了暴風雪…。

第一篇「櫻花抄」描述貴樹和明里的重逢之日，第二篇「太空人」以不同人物的觀點描述在那之後的貴樹，第三篇與本作品的片名同為「秒速5公分」，探討貴樹與明里兩人靈魂的徬徨猶豫。

本作品是繼「雲之彼端，約定的地方」之後，新海誠的第四部作品。新海誠在這部作品表達了不同於之前的作品風格，沒有幻想或科幻要素存在，並試圖從一個不同的觀點來看真實世界。

本作的預告片為動畫史上首次的1280x720之高解析度格式，首段公開的預告全片總長45秒，畫質之清晰度及美感好到能讓觀眾直接截圖下來當桌布。第二段預告全長為90秒，背景音樂為在台灣、日本兩地皆相當受到歡迎的人氣創作歌手「山崎將義」演唱的主題曲「One more time, One more chance」，同時亦新增了許多華麗的場景及畫面。本作品共分為三篇短篇故事，其副標題分別為「櫻花抄」、「太空人」與「秒速5公分」。

▲▼ 秒速5公分。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲初戀是春天的櫻花道，隨時都美，怎樣都美。

▲▼ 秒速5公分。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲思念是就算你在我身邊，我也孤獨到無法呼吸，因為你的心不在我這。

▲▼ 秒速5公分。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲最純最深的初戀，是一把歲月的回力刀，來回拉扯卻拔不出來的痛楚。

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