瘋電影／秒速5公分　因為想與你分享所以更感受孤獨

文/賴賴

瘋言瘋語:

重看一次還是無敵好看,新海城最好作品沒有之一,每個分鏡都可以成為明信片般的唯美,三段故事簡潔流暢卻意境深遠,這些視覺意境都不是言語可以表達萬分之一的,其中糾結、落寞、期待、恐懼和無限思念,透過每個靜物的孤獨感,將遠距戀情的情緒凝聚到最高點,淚水就在眼眶轉呀轉,千絲萬縷的思念之情,豈是朝朝暮暮相聚的幸福可以理解其千分之一。

非常高難度的散文新詩,透過鏡頭完全可以理解導演對待這對戀人,其不捨辛酸和沒有未來卻也放不下現在的餘溫,殘喘的緊握那十五年前愛戀的尾巴,捨不得放不下又追不回地曾經,愛情是得不到的最美,所有以思念為出發點的愛情,通通可以置入在這部電影影像中,實在太強大的純愛故事了,即使不是HAPPY ENDING,卻也讓那份孤注一擲的愛戀因此長大成熟了。

初戀的那把刀,如果拔不出來也不必來回拉扯,感覺看完血流成河的疼痛感,五顆星的作品。



片 名:秒速5公分

英文片名:Byousoku 5 Centimeter

類型:動畫

上映日期:2007-08-31

片 長:01時00分

導 演:新海誠(Makoto Shinkai)

國 家:日本

語 言:日語

發行公司:普威爾/向洋影業

劇情大綱



究竟要以什麼樣的速度活下去,才能再度見到你?

時間是1990年代的日本,遠野貴樹與篠原明里原本是同班同學的好朋友,自從小學畢業之後,兩人就都沒有再見過面。

兩人即使分隔兩地,依舊靠著書信往來保持聯絡。

某天,當貴樹知道自己即將跟隨家人搬到鹿兒島,搬到離明里更遠的地方後,兩人於是約定要再次見面。但是兩人原本計畫好的行程,卻遇上了暴風雪…。

第一篇「櫻花抄」描述貴樹和明里的重逢之日,第二篇「太空人」以不同人物的觀點描述在那之後的貴樹,第三篇與本作品的片名同為「秒速5公分」,探討貴樹與明里兩人靈魂的徬徨猶豫。

本作品是繼「雲之彼端,約定的地方」之後,新海誠的第四部作品。新海誠在這部作品表達了不同於之前的作品風格,沒有幻想或科幻要素存在,並試圖從一個不同的觀點來看真實世界。

本作的預告片為動畫史上首次的1280x720之高解析度格式,首段公開的預告全片總長45秒,畫質之清晰度及美感好到能讓觀眾直接截圖下來當桌布。第二段預告全長為90秒,背景音樂為在台灣、日本兩地皆相當受到歡迎的人氣創作歌手「山崎將義」演唱的主題曲「One more time, One more chance」,同時亦新增了許多華麗的場景及畫面。本作品共分為三篇短篇故事,其副標題分別為「櫻花抄」、「太空人」與「秒速5公分」。

▲初戀是春天的櫻花道,隨時都美,怎樣都美。

▲思念是就算你在我身邊,我也孤獨到無法呼吸,因為你的心不在我這。

▲最純最深的初戀,是一把歲月的回力刀,來回拉扯卻拔不出來的痛楚。

★★★歡迎加入瘋電影家族:https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI