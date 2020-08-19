貝克漢健身中心「電話拒接不退款」遭控擺爛！　263會員硬起來要告了

▲貝克漢健身中心遭控不退款。（圖／翻攝自貝克漢運動健康世界）



記者黃可昀／綜合報導

台北市內湖的「貝克漢運動健康世界」先前公告只營業至今年4月30日，已經繳費的會員能依序領回退款，5月份申請者將於8月17日拿到款項，但至今已經超過期限2天，眾多會員仍未收到退款，打電話也沒人接聽，目前已成立自救會群組集結訴求法律途徑。

本站曾報導《貝克漢健身中心「4/30驚爆關門」 會員傻爆：還一堆票！退費辦法曝光》受到疫情影響，場館決定結束營業，但已經繳費的會員不必擔心，退款分為3梯次，5/1開放申辦，5月申請的會員8/17可拿到退款；6月申請者要等到10/15；7月申請者則是12/15。

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▲超過期限尚未收到退款，場館也不回應。（圖／翻攝自貝克漢運動健康世界）



不過，5月申請的第一批會員本該要8/17領到退款，但款項卻遲遲未入帳，許多會員湧入粉專留言，「 5/08申請退款的，一萬多元，昨天沒收到，今天也沒收到」、「退費咧，時間到了錢沒下來，打電話無人接聽，去現場也無人可以給予回應，很明顯就是要擺爛不處理」、「沒收到退費唷，不要和我說是農曆8/17退費。」

目前會員們已成立LINE群組「內湖貝克漢不回應退費事宜」，截至下午4點30分已經有263人加入，將要尋求法律途徑要回這筆費用。其中一名會員提醒其他人，必須攜帶身份證與相關收據或購買紀錄，才能參與法律追討會議。

▼會員組織自救會。（圖／翻攝自LINE群組）

