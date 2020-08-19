天空舞集年度創作　22日全台最美「多良車站」演出

▲天空舞集將在全台最美車站演出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

度過嚴竣的疫情，天空舞集今年度的創作「Saceqaljan」(輕鬆快樂)，為大家帶來正面力量。將以太麻里鄉多良村瀧部落(calavi)傳說為背景，結合當地美景5大元素創作而成的舞作。舞蹈創作將站在為全台最美的多良車站「向陽薪傳木工坊」景觀台演出，午後陽光灑落在海平面，舞影與波光交錯，述說著在地的昔與今，傳唱瀧部落的火車、木工坊、黑蛇(海洋)、曙光、聖山的故事。

在這裡有曾因大水打落的漂流木家俱，也有著會飛的百步蛇傳說，當排灣族古調吟唱聲響起時，舞台會進行著場舞蹈與傳說、及舞蹈與美景的美麗邂逅! 這次的創作有2場演出，首場海景實境場在8月22日午後在多良向陽薪傳木工坊演出，第2場年度創作舞台場在9月5日晚上在文化處演藝廳演出，大家千萬別錯過。

Saceqaljan在排灣族語為輕鬆快樂之意，帶出原住民樂天知命的天性，與大自然和睦共處的生活之道。天空舞集蔡福松團長表示：當他聽到瀧部落的瀧傳說，就深深被這浪漫故事所吸引，當下就決定要將這傳說舞蹈來呈現。

當地傳說太平洋住了隻調皮的黑色百步蛇，常常拍打翅膀激起浪花，發出「查拉查拉」的聲音，這條蛇曾因受困造成部落泛濫，因此稱查拉密部落為「瀧部落」。於是向當地排灣族樂舞老師范文凱提出構想，促成了此次演出本團與VASA團的合作計畫。而此次編舞也邀請布農族編舞家也是本團舞者邱瑋耀創作，舞蹈中運用扎實的腳底來親近地板，並配合雙膝微彎的狀態跳舞。表現出排灣族文化中自然與謙卑的個性。而在四段的演出也將帶給觀眾有豐富的戲劇性感受，時而悲、時而喜、時而神秘、時而豁然開朗。

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▲天空舞集將在全台最美車站演出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

