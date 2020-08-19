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「第一名手搖飲」排隊2hrs↑　他驚兩樣情：南部沒人買！內行：會哭出來

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▲▼麻古茶坊楊枝甘露。（圖／記者湯興漢攝）

▲楊枝甘露夯爆！（示意圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／劉維榛報導

本站報導《可不可排第二！大學生「最愛飲料店」票選出爐　網驚：名次大翻盤》，第一名由麻古茶坊摘下，靠著芝芝葡萄果粒、楊枝甘露2.0秒殺飲品，擄獲飲料控的嘴。有鄉民好奇直呼，「好喝是好喝，可是排的很誇張」，更發現南部沒人排，北中部卻人滿為患，內行則直呼，「吃飯時間保證你排到哭出來！」

一名網友在PTT以「麻古員工不會崩潰嗎」為標題表示，不少飲料控上門，必點芝芝類或楊枝甘露飲料，「光搞那一杯就超久」，甚至還遇過，前面客人一次還點十杯，「聽到客人點這種麻煩飲料，員工都不會崩潰嗎？不會懷疑飲料店那麼多，時薪也差不多，幹嘛不去輕鬆一點的就好？」

請繼續往下閱讀...

另外，原PO走訪中南部，發現顧客購買情況呈現兩樣情，「在南部根本沒人在排隊，中部不知道在排什麼？好喝是好喝，可是排的很誇張！」

文章貼出後，掀起網友熱烈討論，「我重度無糖青茶患者，每天要喝50嵐跟麻古各1杯，麻古都先打電話，從沒現場買過，吃飯時間保證你排到哭出來」、「他們現在都先做好等人點了」、「員工還好吧，排在後面的顧客比較崩潰，要等超久」、「我家附近的麻古芝芝芒果都是料先裝好放冰箱，這樣就不會等太久，不知道其他分店是不是這樣」、「點芝芝系列的都XX，金萱才是王道」。

▲▼麻古員工不會崩潰嗎？（圖／翻攝PTT）

▲網友排隊排到崩潰！（圖／翻攝PTT）

各縣市網友也分享排買現況，「最近經過嘉義秀泰和成大店 明明還是超多人在排的」、「新莊開一間超多人」、「高雄夜市超多人買，中午打電話訂自取，說要等兩小時崩潰」；另一派回應，「高雄多到隨便走都有，根本不用特別找」、「我住台中巷口一家麻古都沒什麼在排，可能是因為這家員工固定四個以上在待命吧」、「南港沒人」、「彰化沒排+1」。

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關鍵字：

手搖飲飲料麻古茶坊楊枝甘露

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