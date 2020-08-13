想買手搖飲折價券！她一查震驚「台中分店通通收掉了」...國外卻狂展店

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨日在網上看到某間連鎖飲料店的折價券，心動的她好奇查詢附近分店，赫然發現台中店竟全部收掉了，只好打退堂鼓；然而，看到該品牌在國外積極展店，她不禁好奇「台灣人是不是對飲料店經常喜新厭舊呢？」

網友昨在PTT發文提到，室友在網上看到丸作食茶的折價券，她原本想購買，但由於距離最近的商圈店面已歇業，所以她上網查詢其他據點，「結果...台中分店通通收掉了！」

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▲網友發現，丸作在台中的分店通通沒了。（圖／翻攝自PTT）

目前官網顯示，丸作食茶在台北有2家、新北1家、桃園3家、台南4家，據點少了許多，但同時國外卻是積極展店，陸續插旗德、日、美、加、港、澳、馬來西亞、新加坡、泰國、印尼、菲律賓、卡達等，數量十分驚人，這讓她忍不住想問，「如果有優惠，小妹們會回頭去已經不紅的飲料店消費嗎？」

po文引起共鳴，鄉民紛紛回應，「台灣飲料市場早就飽和了，但在國外只要標榜台灣飲料就會大夯」、「台中當初超紅欸，勤美附近那家人爆多，台中現在竟然完全沒分店了」、「丸作新加坡很紅，常常排隊」、「50嵐還是很穩，海外品牌KOI在東南亞價格媲美星巴克」、「丸作以前士林有...超愛，收了只能跑石牌買QQ」、「清心還是很強，而且感覺越來越進化」、「看來看去五十嵐真的厲害」。