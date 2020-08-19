外幣保單上半年保費進帳2462億　美元買氣回溫、人民幣大減8成

▲根據統計，上半年外幣保單新契約保費收入為2,462.32億元，年減14%。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

外幣保單銷售兩樣情，金管會公布2020年上半年外幣保單最新銷售情況，外幣保單新契約保費收入為2,462.32億元，較上年同期衰退14%，其中美元投資型保單買氣回升，較去年同期小幅增加0.05%，人民幣則持續退燒，年減8成，成為衰退幅度最大的外幣保單。

根據金管會保險局統計，今年上半年外幣保單商品最新銷售狀況，外幣保單新契約保費收入為新台幣2,460.32億元，較去年同期衰退14%，其中投資型保險折合約新台幣608.01億元、占比25%，傳統型保險折合約新台幣1,854.31億元、占比75%。

觀察今年1至6月外幣保單銷售狀況，其中投資型新契約保費收入前3名依序為國泰人壽、法國巴黎人壽和安聯人壽；傳統型則是南山人壽、新光人壽和國泰人壽。

另從幣別來看，截至今年6月底，美元新契約保單保費收入79.75億美元，年減0.2%，其中投資型外幣保單新契約保費收入為18.21億美元，較去年同期增加0.05%；至於傳統型則來到61.54億美元，則較去年同期衰退0.28%。

針對美元投資型保單成長原因為何？金管會保險局副局長張玉煇表示，由於投資型商品與資本市場行情波動有密切關係，先前第1季出現較大波動時，保戶相對保守，但隨著第2季市場逐漸回歸正常，因此保戶較有購買意願。

至於人民幣保單部分，新契約保單保費收入今年前6月是6.78億人民幣，較去年同期大幅衰退80%，其中投資型新契約保費收入5.24億人民幣，年減84%；傳統型則為1.54億人民幣，較去年同期衰退17%。

另在澳幣保單方面，今年前6月澳幣保單新契約保費收入為3.08億澳元，年減50%，其中投資型新契約保費收入1.32億澳元，較去年同期減少37%；至於傳統型則來到1.76億澳元，較去年同期衰退57%。

張玉煇指出，投資型商品向來以美元占大宗，由於人民幣、澳幣基數較小，因此波動相對較大。

保險局也提及，保險業銷售該類型保單時，應了解及評估消費者對匯率等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利該業務穩健經營，以及維護消費者權益。