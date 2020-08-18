獨／陳玉珍率團赴東沙考察　近20前線官兵被趕下飛機禁止休假

▲新造多功能艇進駐東沙。（資料照／地方中心翻攝）



記者陶本和／台北報導

立法院內政委員會國民黨籍召委陳玉珍20日安排4小時快閃東沙島考察。但是，前線不少海巡官兵私下抱怨，近期戰備任務繁重，很多人其實很久沒有休假了，為了這次委員4小時的考察團，隊上近20位本來要休假返台的弟兄，被拉下班機無法回家休息。

針對陳玉珍安排內政委員會的委員赴東沙島考察，民進黨立委就批評，是花公帑「偽出國」；此番說法讓陳玉珍非常不能接受，她強調考察在5月就已經規劃，當時因為天候因素無法成行，行程才延後至今，考量的是國軍士氣。

對此，陳玉珍不滿地說，最近一次立法院委員會赴東沙島考察是在2018年5月，由民進黨立委王定宇、國民黨立委呂玉玲率隊，包括蔡適應、羅致政及林麗蟬等3位委員一同前往考察，「民進黨召委安排考察東沙島就天經地義，國民黨召委安排考察就是添亂？」

不過，近期時空背景稍有不同，不少前線海巡官兵私下表示，近來對岸軍隊在南海周邊地區的軍事壓力不斷提高，包括從台灣馳援的陸戰隊弟兄，早就已經投入加強戰備，不少人還為此減少假期，配合部隊戰訓。

但是，前線官兵表示，當前線的大家加強戰訓之際，立法委員安排到東沙考察，佔用了每週只有一班次的包機座位，近期有近20位官兵被通知要拉下班機，其中其實有不少人是先前已經減少假期投入戰訓的弟兄。

依照目前規劃赴東沙考察團，由陳玉珍帶隊，包括立委鄭天財、林為洲、溫玉霞、林奕華、鄭正鈐、林文瑞、葉毓蘭、李德維、翁崇鈞，以及身兼國民黨主席的江啟臣等。

依照20日當天考察團的時程規劃，於早上8時在飯店集合前往小港機場，預計上午10時10分會抵達東沙機場；抵達後將先進行東沙任務現況簡報、座談，隨後赴忠義碼頭與國碑合影，並於11時10分前往東沙島考察島上設施。

考察團於中午用餐後，規劃12時20分赴大王廟祈福，並考察海洋國家公園管理處東沙管理站；最後於1300回到東沙機場，預計14時10分抵達高雄小港機場，共計4小時考察。

▼國民黨立委陳玉珍安排赴東沙島考察，預定行程表。（圖／記者陶本和翻攝）



▼東沙島。（圖／軍聞社）

