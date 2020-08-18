　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

滑水道半夜「詭傳求救聲」！　警巡邏驚覺「人在鋼管裡」...拖出變一具屍體

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼滑水道。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲滑水道示意圖。（示意圖，非事發現場／取自免費圖庫pixabay）

 記者黃心瑀／綜合報導

美國亞利桑那州日前發生一起怪異事件！一名警官17日晚間12點半在當地一處水上樂園附近巡邏時，聽到一名男子的聲音從經關閉的園區傳來，循著呼叫聲發現男子被卡在一處鋼管當中，但過沒多久，求救聲音消失，而救援人員則是在上午7點左右將人營救出來，不幸的是男子已經變成一具屍體。

根據外媒報導，這起事件發生在亞利桑那州的斯科茨代爾（Scottsdale），當時一名警察正在當地一處名為埃爾多拉多水上及健身樂園（Eldorado Aquatic & Fitness Center）附近巡邏，卻意外的聽到有人的呼救聲，並且花了約1個多小時的時間，才找到喊叫聲的來源，因為這名32歲的受困男子竟然被卡在一處鋼管中。

目前警方仍在釐清男子為何會卡在水管中，並且推測男子越過籬笆跑進水上樂園，在游泳池中游泳過後前往滑水道的位置；滑水道是由一個大的、空心的鋼條所支撐的，鋼條就是男子被卡住的地方，男子應該在發生事情前耗費一些努力才有辦法到達該處。

報導中指出，就在警察找到求救聲來源後不久，呼救聲就停止不見了，相關單位前來現場將男子拉出時已經是早上7點左右，並且變成了一具屍體。據悉，男子的身分、死亡原因尚未被確定，目前水上遊樂園也被關閉。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

►過期了沒關係，一張紙變身1.5倍東森幣

ET快訊
立委座車霸佔醫院門口！停一排BMW、賓士　兒推截肢爸氣炸
桃園大圳驚見裸女屍！臉部「全潰爛」仰躺…路人嚇傻報警
疫情新階段！WHO曝「這年齡層」無症狀染疫大增　病毒一直擴散
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

滑水道半夜「詭傳求救聲」！　警巡邏驚覺「人在鋼管裡」...拖出變一具屍體

疫情新階段來了！WHO：20至40歲無症狀染疫大增　病毒一直擴散

巴西「亞馬遜雨林」大火又燒起來了　今年乾季才剛開始

新型冠狀病毒「突變」…傳染性強化　專家卻說：可能是好事

水中突冒一顆頭！「花花一條」馬桶內鑽出…吐舌扭動　220萬人看傻

美對台海衝突未做好準備？　北京專家：台灣一直沒認清局勢

加拿大「醜聞財長」與總理失和　辭去議員在內所有職務

安倍緊急就醫後「盛傳24日請辭」　暫定麻生太郎接任首相

戰勝新冠肺炎有望！　新研究：人類有「強大免疫力」　

川普誘美商「回家」：從中國回流的公司將獲稅收抵免

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

存3年讓亡夫進塔「14萬撿骨費」　75歲鳳梨嬤翻床墊淚：全被偷光

開車經公墓！路旁驚見白衣女子 赤腳＋對車招手...網嚇瘋：夭壽

紅隊看衰小鬼玩遊戲：先付1000？　黃鴻升雪恥！3彈力球「7秒就進杯」

《新說唱2020》giao哥、暴扣哥回歸　拿金項鍊衝上台...全場噓爆

遮車牌遭嗆「社會敗類」惱羞推人　熊貓外送員：不小心忘記拿下來

滑水道半夜「詭傳求救聲」！　警巡邏驚覺「人在鋼管裡」...拖出變一具屍體

疫情新階段來了！WHO：20至40歲無症狀染疫大增　病毒一直擴散

巴西「亞馬遜雨林」大火又燒起來了　今年乾季才剛開始

新型冠狀病毒「突變」…傳染性強化　專家卻說：可能是好事

水中突冒一顆頭！「花花一條」馬桶內鑽出…吐舌扭動　220萬人看傻

美對台海衝突未做好準備？　北京專家：台灣一直沒認清局勢

加拿大「醜聞財長」與總理失和　辭去議員在內所有職務

安倍緊急就醫後「盛傳24日請辭」　暫定麻生太郎接任首相

戰勝新冠肺炎有望！　新研究：人類有「強大免疫力」　

川普誘美商「回家」：從中國回流的公司將獲稅收抵免

鬼門要開了！「狂吃生魚片」恐卡到陰　命理師曝5種鬼月招陰食物

滑水道半夜「詭傳求救聲」！　警巡邏驚覺「人在鋼管裡」...拖出變一具屍體

「嵐」把小王子麵當泡麵　台網友吐槽「誰會這樣吃啦」急下架

館長被健身工廠告！3度出庭不認罪　傳2證人皆回答「聽房東說」

國巨砸2.94億元　參與美國電動車公司Canoo股權投資案！完整布局自駕市場

她怒揭男友劈腿「大吵後極度胸痛」　醫檢查驚見：真的心碎了！

桃園立委座車霸佔醫院門口！停一排BMW、賓士　兒推截肢爸氣炸

經部、NCC推「愛奇藝條款」　陸委會：展現政府匡正市場決心

布萊德彼特與前妻19年後再合作！　全靠「奧斯卡影帝」神助攻

Apple推出Apple Music Radio　「旗艦廣播電台」Beats 1更名Apple Music 1

尋芳高清片！嫖客「鐵支路」挨家詢價　賣淫女一見狂擠「渾圓」：保證值回票價

國際熱門新聞

俄14歲少女生了！嗨曬出生證明

男星直播「列車迎面撞」生死瞬間曝

安倍盛傳24日辭職　暫定麻生接任首相

墓園現嬌小身影　她淚崩：女兒回來了

性感女模全身著火！裸上身燒成火球衝出求救

疫情新階段　WHO：年輕染疫者增

1.4萬年前「小狗」...胃中殘骸是犀牛

馬桶內鑽出「花花一條」吐舌扭動　220萬人看傻

死亡谷54.4度　地球百年高溫紀錄

安倍晉三返家　就醫檢查7.5小時

嫩媽「牙齒拔光」頭皮剝開慘死

靈異娃娃「安娜貝爾」驚傳逃跑！

2歲童被鎖車上6小時　器官衰竭身亡

專家：中國對港作為代價「永遠失去台灣」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

她「後座抱嬰」被檢舉開罰！崩潰：以後怎出門

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

YouTuber剝皮寮取材　拍應召女險遭毆

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

心碎撞擊影片曝　2歲女童輪下慘死

騎士加完油！　她見對方行為怒吼：後面一群人在排隊啊

歡歡燒炭亡6年！台中凶宅賣出去了

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝萌芽時間點

好友被鄭捷砍死！「中山古天樂」從爛賭鬼變悍警

帥氣暖男迷倒一堆女粉　爆紅Elias遭網友起底暗黑暴力史

10多歲少年返台確診　重症醫揭2點不尋常

獨／正妹醫飄仙氣　猛男「狂生病」跪求電話

全家加碼振興！200變600元購物金

愛奇藝下架專法來了！9/3正式上路　陸資影音平台禁來台

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」
《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面