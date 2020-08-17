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首次在高雄！AirAsia小小航空體驗班化身一日空服員　8/19免費報名

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▲亞航airaisia。（圖／AirAsia提供）

▲AirAsia首度推出「AirAsia小小航空體驗班」的親子活動，邀請親子們體驗一日航空從業人員。（圖／AirAsia提供）

記者賴文萱／台北報導

低成本航空AirAsia今（17）日宣布，為回饋長久以來支持AirAsia的粉絲與消費者，首度推出「AirAsia小小航空體驗班」的親子活動，邀請親子們體驗一日航空從業人員，近距離了解地勤與空服員的工作內容。首班將於高雄小港國際機場開班，8月19日上午11點可於AirAsia粉絲團免費報名。

AirAsia小小航空體驗班高雄場

請繼續往下閱讀...

舉辦時間：8月28日（五）上午場10:15-12:15（10:00報到）／下午場14:30-17:00（14:00報到）

報名時間：8月19日上午11點於AirAsia粉絲團報名

費用：免費

▲▼AirAsia小小航空體驗班，首班高雄免費開課。（圖／AirAsia提供）

▲AirAsia小小航空體驗班，首班高雄免費開課。（圖／AirAsia提供）

「AirAsia小小航空體驗班」將於8月28日於高雄小港國際機場開班，分為上午場跟下午場2場，成為疫情期間首間舉辦體驗課程的外籍航空，也是首間至高雄開課的航空公司。

因防疫與機場人數控制，每場僅開放15位孩童報名，且每位孩童需要至少一位成人同行。在此體驗班中，孩童們可以了解機場第一線地勤人員的每日工作、認識違禁品托運相關規定、登機門廣播要則、體驗機上安全設備示範、以及地勤與空服員制服試穿等活動，課程完畢還可獲得結業證書與AirAsia精美贈品。

課程中AirAsia將遵從疾病管制署相關規定，包含活動日期當日起14天內（含）有出／入境紀錄者不得參與、活動全程需配戴口罩、維持一定社交距離等，以確保孩童健康安全。

▲▼AirAsia推「非接觸式」旅行，報到→登機不碰人。（圖／AirAsia提供）

▲AirAsia推「非接觸式」旅行，報到→登機不碰人。（圖／AirAsia提供）

AirAsia台灣區行銷業務總經理陳長星表示，因疫情關係，AirAsia與機場沒有像平常那麼忙碌，因此希望趁這一段時間讓有航空夢的孩子們，能夠初步了解航空業的工作內容，近距離與地勤、空服員對談，接下來也計畫能夠在桃園機場舉辦，讓北部的孩子們也可以更了解航空業。

陳長星指出，近幾周許多國家已經恢復國內旅遊，國際邊界的開放也在各地政府規劃中，從而證明航空是復甦經濟不可或缺的橋梁，顯見未來將是新型態的飛行模式，而相當重視旅客安全的AirAsia，在已復飛的東南亞國內線中，除了執行體溫監測等安全措施之外，也採用非觸碰式的網路和手機登機程序等，以確保乘客安全飛行。

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