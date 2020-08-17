台灣最甜草莓「戀香」糖度達16度！20萬種苗今秋釋出擴大種植

▲苗栗場新品種「戀香」草莓種苗量產上市。（圖／苗栗區農業改良場提供）



記者許展溢／台北報導

苗栗區農業改良場以6年育種程序，在產區現代氣候下育種優選草莓「苗栗1號-戀香」，是目前國內最甜的草莓品種，去年甫推出即受產業熱烈關注，苗栗場今（17日）表示，歷經1年量產繁殖成功，逾20萬株種苗將在今年秋季釋出擴大種植面積。



苗栗場指出，「戀香」品種的氣候適應性優，推出後半年，產區繁殖流通的種苗即達2萬株以上，繁殖速度深獲肯定。在食味部分，「戀香」草莓酸甜軟Q廣受歡迎，且果實糖度可達16度，一般現有品種則為10至14度；在病害部分，對主流品種「香水」之最新病害葉枯病也具抵抗力。

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▲苗栗場表示，歷經1年量產繁殖成功，逾20萬株種苗將在今年秋季釋出擴大種植面積。（圖／苗栗區農業改良場提供）



苗栗場提到，戀香草莓果實產期最早從定植當年12月開始，最晚到翌年5月，可達6個月以上，能解決供應期問題。另外，戀香品種果實大而形美、品質優、食味佳，在市場的拍賣價格也顯著高於現有品種「香水」；同時「戀香」果實較扎實，可承受山區顛頗路段運送，經販商測試，果實貯運後可維持優良品質，能鋪貨至高端通路。



值得一提的是，苗栗場表示，戀香品種具較耐病害的特性，能搭配有機農法栽培，於技轉當年的果實產季，即能量產有機戀香草莓上市販售。苗栗場進一步說明，該品種推出對於草莓產區拓展、友善栽培、精品行銷等方面，皆帶來突破性發展。戀香草莓受政府品種權保護，歡迎有興趣嘗試種植的農友，可至該場官網「最新消息」查詢技轉商名冊洽購，以確保購得正港的「戀香」種苗。