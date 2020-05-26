影／草莓浸鹽30分鐘「蛆狀小白蟲」　從表皮細孔鑽出！

▲草莓。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者劉雪兒／綜合報導

美國一名女性托雷斯（Krista Torres）在抖音（TikTok）上分享視頻，將草莓浸入鹽水中，沒想到30分鐘後白色小蟲從細孔鑽出，令她非常震驚表示，「天啊，我快要嘔吐了」，隔天起來繼續研究草莓，強調這一切都不是夢。值得一提的是，環保工作團體（EWG）的報告指出，草莓是農藥殘留最嚴重的蔬果。

根據英媒《太陽報》報導，視頻短時間內成為外國抖音的流行趨勢，許多網友嘗試這項實驗，其中一名女網民甘布里爾（Lauren McKenzie Gambrell）在臉書上分享說，以白醋、清水及鹽來浸洗草莓，真的有大量小蟲和污垢出現，活了25年，是抖音教會她如何清洗草莓。

美國食品藥品監督管理局（FDA）食品完整指南指出，人類日常攝入的食物中，無法避免有「缺陷」的安全水平，因為不瘋狂使用大量的農藥，就無法消除昆蟲，但所幸這些都是無害的。

根據環保工作團體（Environmental Working Group，簡稱EWG）的報告指出，共分析3萬5200多項非有機蔬果樣本，發現至少98%的草莓樣本被檢驗出殘留農藥，擊敗過去五連霸的蘋果，成為農藥殘留最嚴重的蔬果，農藥的含量有可能引發癌症、生育以及發育受損問題。