4600萬詐保「18歲嫩妻」酒店史起底！養套殺三部曲曝　尪死秒睡主嫌

▲死者之前曾與主謀自導自演，找人砍傷自己的手臂詐保。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

6年前，牛排館老闆吳志德在澄清湖邊遭撞死，檢警原以為是單純車禍，但吳母意外發現兒子有4,600萬元鉅額保單，且事後兒媳還離家與陳姓男子同居，懷疑兒子的死不單純，向警方報案。檢警追查發現，死者生前與陳男2次共謀詐保，但不順利，最後一次陳男動了殺機，找來共犯假戲真做。

檢警調查，當年26歲的吳志德國中畢業後，靠送報為生，收入不穩卻愛賭博，經濟窘迫。案發前3年，吳認識在酒店上班、年僅15歲的吳妻，2人交往生下一女，但隔年吳妻離家，過段時間再出現時已經懷孕，吳雖知道是別人的孩子，還是願意和她登記結婚。

陳柏裕則是透過吳妻和吳志德相識，他知道吳手頭拮据，於是出資讓吳開牛排館當老闆，藉此增加吳對他的信任，但因牛排館生意不佳，陳每個月只給吳5,000至1萬多元分紅，讓嗜賭如命的吳不時得向老母親伸手要錢。

為了讓吳志德落入圈套，陳柏裕還借錢、送機車給吳，讓吳感動萬分，接著他蠱惑吳買保單，並允諾由他支付一年20萬的保費，吳只須配合演出，造成身體傷殘以詐領殘廢保險金就好，吳聽了陳的計畫後，竟也欣然同意。

案發當年5月，吳志德與陳柏裕及牛排店員工張男原本共謀，安排吳在牛排店演出遭債主砍斷左臂、斷臂還被丟進油鍋、無法手術接回的戲碼，想藉此詐領高額的殘廢理賠，但一夥人找來下手的楊姓男子，因為膽小，僅拿菜刀砍傷吳的左臂、造成骨折，事後保險公司也僅理賠20多萬元。

一干人等不甘理賠金過低，同年8月竟再度共謀製造假車禍。這次找來林益田將吳志德撞殘，為了讓傷勢看起來更為嚴重，吳在騎車上路之前，還先讓張男用鐵鎚重擊左手掌，隨後再讓林追撞，結果造成左腿骨折，但也因為這「多此一舉」的行為，讓保險公司對於吳的傷勢起疑、拒絕理賠。

陳柏裕等人認為，詐保計畫之所以一再失敗，是因為吳志德每每臨陣退縮，因此密謀再製造一次假車禍，只是這次不領殘廢理賠，而是直接鎖定高達4,600萬元的身故保險金。不知情的吳還傻傻地同意陳的計畫，殊不知已踏入死亡陷阱。

案發當晚，吳志德與妻子及張男在KTV聚餐唱歌，陳柏裕臨時通知張準備進行計畫，吳當時有些排拒，還問張：「可不可以改天再說？讓我有心理準備。」不過，陳堅持當晚進行，還將車禍地點從原本預定的高雄市區，改成沒有監視器的澄清湖邊。

吳志德拄著拐杖抵達現場後，一再向開車的陳奕全強調，要對準自己原本就受傷的左腿撞，而且只要撞腿就好，但陳奕全連續開車經過吳身邊2次，卻臨陣退縮不敢衝撞，最後只好由原本坐在副駕駛座的林益田接手，將吳送上黃泉路，撞死人後還威脅陳把罪名扛下，否則不付錢。



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