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陸人大決定立法會延任！　港府：無損基本法「特事特辦處理」

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▲香港律政司司長鄭若驊 。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港律政司司長鄭若驊 。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

大陸全國人大常委會日前決定，香港第六屆立法會繼續履行職責不少於1年。對此香港律政司司長鄭若驊今（16）日發表網誌表示，這是從憲制層面解決香港特區無法自行處理的問題，是以特事特辦的方式迅速處理特殊情況。

鄭若驊指出，目前香港疫情仍在社區擴散，若如期舉辦選舉，候選人展開選舉工程所引起的群組聚集，必然會增加病毒散播的風險。另外當400萬選民一同前往投票，也有機會讓疫情大爆發。

鄭若驊透露，中國是一個單一體制的國家，根據憲制，權力來自中央。當處理涉及國家憲制秩序的問題時，理應由全國人大按照《憲法》規定行使相關權力，而全國人大及全國人大常委會有權作出法律決定或制定法律文書。這次是從憲制層面解決香港特區無法自行處理的問題，是以特事特辦的方式迅速處理特殊情況。

鄭若驊表示，第六屆立法會繼續運作不少於一年直至第七屆立法會任期開始，為特區政府提供具彈性及有堅實法律基礎的決定，亦確保了第七屆立法會的任期仍然按《基本法》第六十九條指定四年，因此避免修改《基本法》。今次的決定為這次特殊情況提供了具約束力的法律基礎。

鄭若驊說，全國人大常委會的決定切合中國的憲制秩序，並適用於香港特區，相關決定既符合「一國」也尊重「兩制」。至於有說法稱香港不再行使普通法及《基本法》，她聲稱，這是完全沒有事實或法律基礎的，出現這些根本性的錯誤，正好說明必須認真和正確理解《憲法》及《基本法》所制定的憲制架構、目的和解釋。

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