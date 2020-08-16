陸副外長：美方應停止負面言行　推動中美關係回到正軌

▲大陸外交部副部長鄭澤光。（圖／翻攝中國網）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸外交部副部長鄭澤光近日與美國國會議員進行視訊對話，他強調，美方應停止負面言行，推動兩國關係回到正軌，「堅決反對美方對中國搞污名化、向中方『甩鍋』推責的無理做法。」

根據大陸外交部消息，與鄭澤光進行視訊對話的有眾議院外委會亞太小組委主席、加利福尼亞州民主黨聯邦眾議員貝拉，眾議院外委會亞太小組委首席成員、佛羅里達州共和黨聯邦眾議員約胡，眾議院少數黨助理督導、西弗吉尼亞州共和黨聯邦眾議員米勒等。

鄭澤光表示，新冠肺炎疫情防控是緊迫挑戰，美方應立即停止對中國的誣衊抹黑，為雙方開展抗疫合作創造條件，「我們真誠希望美國能早日戰勝疫情，願與美方開展抗疫合作。」

▼中美近期在各議題上多次交鋒，許多人擔憂貿易戰又要再起。（圖／達志影像／美聯社）



鄭澤光指出，堅決反對美方對中國搞污名化、向中方「甩鍋」推責的無理做法，這種做法已激起中國人民強烈憒慨，也受到國際社會有力抵制，「美方應立即糾正錯誤，為中美抗疫合作創造有利條件，推動疫情防控成為中美合作點而不是摩擦點。」

鄭澤光提到，中美關係正處在一個重要關口，必須堅定不移維護和穩定兩國關係，「一個時期以來，美方單方面挑起事端，採取一系列干涉中國內政、損害中方利益、嚴重破壞中美關係的言行。美國一些政客出於一己政治私利，惡毒攻擊中國共產黨和中國政治制度，蓄意歪曲並全盤否定近50年來中美關係歷史，企圖用謊言蒙蔽美國人民、欺騙國際輿論。」

鄭澤光表示，美方錯誤言行嚴重毒化兩國關係氛圍，導致中美關係出現建交以來異常複雜嚴峻的局面，對中美兩國人民的共同利益造成極其嚴重挑戰，「中國政府已經並將繼續採取正當、必要行動，堅定不移捍衛國家主權安全發展利益，堅定不移維護和穩定中美關係。」

鄭澤光指出，中國的對美政策一以貫之，始終保持著高度的穩定性和連續性，致力於發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的中美關係，同時堅定捍衛國家主權安全發展利益，「中國發展的根本目標不是為了取代誰，而是為了讓14億中國人民過上更加美好的生活，為地區和世界和平、穩定、發展和繁榮作出更大貢獻。」

鄭澤光強調，中方敦促美方與中方相向而行，加強各層級接觸對話，尋找雙方利益匯合點，保持正常人員往來，維護兩國關係民意基礎，推動中美關係回到以協調、合作、穩定為基調的正確軌道上來。