童仲彥出身望族「當議員玩酒店紅牌」：自己拿鑰匙來找我都不重複

圖、文／鏡週刊

他出身苗栗竹南望族，爸爸是中石化工程師，母親是小學老師，他說幼年與父母郊遊踏青，見父親神神祕祕從一疊舊報紙中拿出一本雜誌，與友人傳閱，「本來以為阮老爸是不素鬼（台語，指色胚），偷看黃色書刊， 其實他們是在傳閱黨外雜誌。」父親帶他去看黨外人士政見發表會，他見台上主持人慷慨陳詞，光芒萬丈，心想有為者亦若是，立志當記者，大學如願考上政大新聞系。2000年畢業於英國劍橋，論文是陳水扁公娼新聞詮釋，取得社會政治學碩士。返台後，在民視當記者，主持《頭家來開講》，之後更代表民進黨成功參選台北市議員，他人生順遂，像是一路綠燈，踩了油門向前衝，孰料三番兩次都因女人翻了車。

▲童仲彥和女友Amy交往至今滿一年，二人天天朝夕相處，形影不離。（圖／鏡週刊提供，下同）

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2004年，他在民視與記者陳曉卿談辦公室戀情，直至結婚前幾天才讓同事知道，「她在民視播客語新聞，懷孕未滿3個月做颱風連線，主管跟她講說，水都淹那麼深了，為什麼不蹲下來，泡在水裡做連線？我跟她主管講，你叫她回來，換我去！我在水中播新聞給你看，看你是要自由式或蛙式，我都OK。新聞是表演，我的表演一定比任何人都精彩。」婚姻一開始永浴愛河，後來卻是水深火熱、個性不合。二人育有一女，但年輕小夫妻拳打腳踢，互告傷害，2年後宣告離婚。

戀愛 總談成社會新聞

他總是談戀愛談到上社會版。2010年，當時女友身穿紅衣上吊自殺，他說女友有憂鬱症，對他打擊很大，但受傷的人最後選擇跟更多女孩上床，「我迷失了，我會對自己說，如果不對女孩子動心，只上床，是不是比較好？剛當議員那段日子，出去應酬酒店什麼的，人家會請嘛，酒店、阿公店、越南店什麼的，我往來的清一色都是風化場合的紅牌。那時候住西門町，信箱在大樓一樓，鑰匙放在裡面，女孩子找我，自己拿鑰匙上去，下樓再放回去。上面有人，下面的人就進不去，女孩子都不會重複。」

做愛愈做愈空虛，射再多填不滿卻也掏不空，直到在某餐會碰見李秀環。其時，她任職婚紗公司，他覺得這女人辦事麻利，延攬至選民服務處。2014年4月12日，二人結婚，席開百桌，選在這一日意味「愛妳一世誓一生」，而婚禮上的山盟海誓卻換來彼此最陰毒的詛咒。

2016年，李秀環對外泣訴他外遇施暴，害她三根肋骨被打斷，導致氣胸、肺部塌陷。而他至今說起李秀環，仍咬牙切齒：「我跟李秀環在一起，很簡單，就是我想當傳統政治人物，而她嘴甜，熱情海派，所有樁腳都認乾哥，可以幫我打點一切。我那時候想法就想把自己的懶鳥割掉，不要再過那麼精彩的日子。但她對我永遠不信任，我交出我的iPhone手機密碼、APPLE雲端ID，讓她掌握我全部行蹤，管我全部的錢，可她就卡奴，錢匯到亂七八糟，管到我的助理費被查，我看到她就不爽，因為她毀了我一切的堅持！」

家醜外揚，夫妻各執一詞，清官難斷的家務事，變成他被控貪汙罪，去年他被判有期徒刑7年6個月、褫奪公權4年，高院本月19日將二審宣判。法律上的是非對錯留待法官去判斷，但他在性愛課說美好的做愛關鍵是尊重女性，兩段婚姻都以家暴收場，不覺得難辭其咎？「當然，這是很病態的過程。」其時，家暴退黨，求助精神科醫生潘建志，問他是否有效？他淡淡說道：「那些諮商都是做給社會大眾看的，我知道我的問題是換個女人就好了。」「你這根本躁鬱症吧？」「我不否認我是躁症，但我很享受這個感覺。每天都幫自己找很多事情來做，沒事情做會慌，潘建志開藥給我，要我慢下來，但我怕自己變笨，沒有吃。」

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