童仲彥很渣「但還是交得到女朋友」　關鍵原因曝！自豪1夜11次要穿護膝

圖、文／鏡週刊

家暴毆妻、酒駕車禍…童仲彥負面新聞纏身，但他深諳當真小人比偽君子受歡迎的道理，始終懂得借力使力，故而成立金色力量黨，致力推動合法性專區，同時，創情趣用品公司，賣跳蛋、飛機杯，並開性愛課程；6月，他考上樹德大學性學研究所博士班，誓言要成為知行合一的性愛大師。

他自戀，問他是否一邊跟女朋友做愛，一邊從鏡子欣賞自己幹人英姿?「沒有，做愛做到忘情處，已經不分你我，這個世界、整個時空，彷彿已經不存在。你愛對方，對方也愛你，這樣的性關係才是美好。」我暗暗抽了一口涼氣，以為訪問的是西門慶，結果對面坐著的居然是賈寶玉。

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▲因個人「色情大師」形象鮮明，童仲彥索性成立「了不起，負責」情趣用品公司。（圖／鏡週刊提供，下同）



「我很渣，負面新聞一大堆，但還是交得到女朋友，為什麼？關鍵是這個，」童仲彥停頓了一下，在白板緩緩寫下一個英文單字「Choice」，「把妹關鍵在於判斷，要先判斷對方喜不喜歡你，再去接觸。太多男孩子執著於你沒機會的，而忽略了對你有意思的。如果一個場合有林志玲、蕭薔、葉毓蘭，我一定選葉毓蘭，因為她一天到晚在臉書罵我，一定是對我有興趣。」語畢，一屋子男人都笑了起來。

家暴 是為了自我挑戰

此為童仲彥於金色力量黨萬華總部開設把妹課程實況。政治人物在臉書上販賣仇恨、販賣恐懼、賣笑、賣萌、賣肉…敲鑼打鼓推銷自己，也與販賣商品無異。毫無疑問，童仲彥乃政壇販賣色情第一人。2017年，他因家暴毆妻退出民進黨，今年初創金色力量黨，致力推動「合法性產業專區」；疫情期間，成立「了不起，負責」情趣用品公司，賣充氣娃娃、跳蛋、飛機杯，並開設性愛課程；6月，他以榜首之姿考上樹德科技大學人類性學研究所博士班，誓言將性學理論和實務結合。

把妹課程開課前一週，我們與他約在金色力量黨萬華總部專訪，他高談闊論，說九月開學後，將開車南下高雄上課，沿途將規劃環島座談，串連八大業者和支持者。但見他粗腿短褲，胸肌幾乎要把運動背心炸開了，47歲的男人一身筋肉，乃日日喝高蛋白，上健身房鍛鍊所致。

是了，先前有民間單位舉辦空幹王比賽（即對空氣前後擺動腰臀），他在場上扭腰擺臀，被譽為「被政治耽誤的AV男優」，堂堂市議員是以何故，「崩壞」成了情色大師？「可能是我不滿於現狀吧！我的問題是我永遠沒辦法過平順的生活。我中學是資優生，但我會帶頭去偷東西。我曾是台灣最年輕的政論節目主持人、兩屆台北市議員，政治路也蠻順遂的，但我就是想打破安逸，自我挑戰，所以傳出家暴事件…」

幹王 自豪1夜11次

我心中倒抽一口氣，暗想不會吧，才問到第2題，他沒有愛撫、沒有前戲，這就褲子脱下來，直搗花心嗎？金色力量黨的政治理念是「打破虛偽政治」，而他顯然也沒在怕，談家暴毆妻、談他質詢郝龍斌妻收鑽石被告誹謗，日前判刑6個月的官司，全然直球對決。他聊大學割包皮，術後不穿內褲，龜頭被牛仔褲反覆磨擦，敏感度降低，故而能跟女友1夜11次，幹得太激烈了，還得戴上護膝、護肘，才不會撞傷⋯他講話語調未有起伏，面無表情，話題繞著萬華流鶯打轉，我們簡直忘記他是劍橋留英，學經歷有多驚人。

童仲彥小檔案

1973 7月8日出生苗栗竹南。

2000 畢業於劍橋Darwin學院，取得社會政治學碩士。

2006 成為美國國務院領袖計畫交換記者，同年主持民視《頭家來開講》節目。

2010 當選北市中山萬華市議員，2014年連任。

2020 創金色力量黨。

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